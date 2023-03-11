Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас

Филипп Янковский: «Я бы вам не нравился, если бы везде был одинаковый»
Популярный актер – о втором сезоне «Контейнера», харизматичных злодеях и возвращении в режиссуру
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9 марта в московском ресторане MAYA прошла закрытая презентация нового шоу «Новые звезды в Африке», которое выйдет на ТНТ в воскресенье 12 марта в 19.00. «Новые звёзды в Африке» - новый проект в жанре «конкурентное выживание в диких условиях», участникам которой придётся столкнуться с полным отсутствием даров цивилизации и заработать их на испытаниях. Участниками шоу стали актёры Виталий Гогунский, Эвелина Блёданс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева, Тимофей Зайцев и Мария Кравченко. Каждую неделю выбывших будут сменять «новички».
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