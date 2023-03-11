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Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас

11 марта
2023 год

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11 марта 2023

9 марта в московском ресторане MAYA прошла закрытая презентация нового шоу «Новые звезды в Африке», которое выйдет на ТНТ в воскресенье 12 марта в 19.00. «Новые звёзды в Африке» - новый проект в жанре «конкурентное выживание в диких условиях», участникам которой придётся столкнуться с полным отсутствием даров цивилизации и заработать их на испытаниях. Участниками шоу стали актёры Виталий Гогунский, Эвелина Блёданс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева, Тимофей Зайцев и Мария Кравченко. Каждую неделю выбывших будут сменять «новички».
Гостями презентации стали Тина Канделаки, Михаил Галустян, Вячеслав Чепурченко, Алина Алексеева, Денис Власенко, Митя Фомин, Олег Гаас, Маргарита Аброськина и многие другие.

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Тина Канделаки

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Михаил Галустян

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Мария Кравченко

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Вячеслав Чепурченко со спутницей

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Митя Фомин

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Алина Алексеева

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Анар Халилов и Красная Шапочка

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Олег Гаас

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Маргарита Аброськина

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас
фото: Изабель Эйдлен

Премьера проекта «Новые звезды в Африке» состоится 12 марта в 19.00 на ТНТ.
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Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас фотографии
Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас фотографии
Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас фотографии
Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас фотографии
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