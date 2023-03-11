«Прощай, моя дорогая»: Лия Ахеджакова простилась со сценой в открытом письме

«Такого потока любви, сочувствия, уважения никогда не было в моей жизни! Пишут люди со всего мира, мои зрители, пишут «наши» люди, которые населяют Земной шар. Может, дело в Рязанове, в его безусловном авторитете, и он меня защищает своим именем.
Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю. Какие драматурги! Какие режиссёры! Какие партнёры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка «Старосветские помещики» Гоголя, Богдан сказал мне: «Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать». И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: «Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя».
Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе!»
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