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В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон

11 марта
2023 год

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11 марта 2023
Месяц моды завершился, а показы - нет. 9 марта в Лос-Анджелесе состоялся показ новой осенней коллекции модного дома Versace, собравший огромное количество звёздных гостей. Первые ряды заполнили сэр Элтон Джон, Шер, Деми Мур с дочерью Румер Уиллис, Памела Андерсон, Ченнинг Татум, Майли Сайрус, Энн Хэтэуэй, Лили Джеймс и многие другие.

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон
фото: Деми Мур

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон
фото: Памела Андерсон

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон
фото: Шер с приятелем

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон
фото: Энн Хэтэуэй

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон
фото: Майли Сайрус

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон
фото: Эллисон Уильямс

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон
фото: Лили Джеймс

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон
фото: Симон Эшли
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В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон фотографии
В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон фотографии
В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон фотографии
В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон фотографии
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