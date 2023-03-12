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Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп

12 марта
2023 год

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12 марта 2023
В прошлом году активный словарный запас Голливуда пополнился новым термином «nepo baby», благодаря которому успех детей звёздных родителей был поставлен под большой выразительный вопрос. Непотизм или более знакомое кумовство стары как мир: покровительство, предоставление привилегий друзьям или родственникам вне зависимости от их заслуг встречается повсеместно, но скандал в индустрии кино разгорелся не так давно. В начале 2022 канадская блогер Мариям Дерраджи поделились интересной находкой: одна из главных актрис популярного сериала «Эйфория» Мод Апатоу – дочь режиссёра Джадда Апатоу и актрисы Лесли Манн. Мариям сделала вывод, что скорее всего актрису позвали на съёмки благодаря известной фамилии. После этого в сети стали активно обсуждать родственные связи молодых звёзд, и пользователи начали масштабное расследование под кодовым названием «кто чей ребёнок». А завершил его материал издания Vulture, представивший подробную «непо-вселенную» современного Голливуда.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Джадд Апатоу, Лесли Манн и Мод Апатоу

В 16 лет модель и актриса Лили-Роуз Депп снялась в своей первой рекламной кампании Chanel, того самого дома, где работала её мать Ванесса Паради, а годом ранее она дебютировала в кино вместе со своим отцом, Джонни Деппом. В ноябре прошлого года Лили Роуз посетовала на то, что окружающие не воспринимают её карьерные успехи всерьёз и списывают их на блат и принадлежность к семье известных актёров. Признав, что родословная «приоткрывает дверь» в шоубизнес, Депп попыталась убедить журналиста, что войти в эту дверь можно только с помощью собственного таланта и трудолюбия. Интервью вызвало противоречивые мнения: одни посчитали, что перед кастинг-директорами все равны, а другие, в числе которых оказалась модель Виттория Черетти, освистали актрису и заявили, что Лили Роуз понятия не имеет, сколько нужно приложить усилий, чтобы заработать кредит доверия в индустрии.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Ванесса Паради, Джонни Депп и Лили-Роуз Депп

Непо-вселенную легко можно представить в виде пирамиды, на вершине которой расположились дети знаменитостей, решившие продолжить актёрскую династию. Например, Дакота Джонсон (дочь актрисы Мелани Гриффит и Дона Джонсона), Майя Хоук (дочь Умы Турман и Итана Хоука), Джек Куэйд (сын актёрской четы Мэг Райан и Денниса Куэйда). На уровне ниже – те, чьи родители не знамениты, но имеют связи в кинобизнесе. Среди них оказались Кристен Стюарт – дочь сценаристки Джулз Манн-Сюарт, и Билли Айлиш – дочь актрисы озвучки Мэгги Бэрд. И отдельная категория – дети ну очень богатых родителей, как, например, Пэрис Хилтон и Арми Хаммер.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Дон Джонсон, Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Впрочем, список непо-детей куда шире приведенных примеров: это и Зои Кравиц (дочка певца Ленни Кравица и Лизы Бонет), и Кейт Хадсон (приёмная дочка Курта Рассела и родная дочь Голди Хоун), и Джейми Ли Кёртис (дочь актёров Джанет Ли и Тони Кёртиса), и Гвинет Пэлтроу (дочь актрисы и двукратной лауреатки «Эмми» Блайт Даннер и продюсера Брюс Пэлтроу), и Джейден и Уиллоу Смиты (дети Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит), и Майли Сайрус (дочь продюсера Тиш Сайрус и актёра Билли Рэй Сайруса), и Маргарет Куэлли (дочь Энди Макдауэлл), а также Лили Коллинз (дочь Фила Коллинза). К слову, сразу нескольких непо-детей можно увидеть в сериале-антологии «Американская история ужасов», где снялись Эмма Робертс, Билли Лурд и Лили Рейб. Робертс — дочь Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, Лурд — дочь Кэрри Фишер, а родители Рейб — актриса Джилл Клейберг и драматург Дэвид Рейб.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Эрик, Джулия и Эмма Робертс

Дети знаменитостей становятся популярными ещё до своего рождения: таблоиды тщательно следят за беременностью звёзд, поэтому о скором пополнении в семье известно заранее. Но что происходит дальше, когда они подрастают и начинают карьеру? На помощь приходят мама и папа. Сценарист и режиссёр Макс Лэндис получил признание, когда снялся вместе со своим отцом Джоном Лэндисом в эпизоде «Мастеров ужасов». Когда Риз Уизерспун сказала своей подруге Минди Калинг, что её сын Дикон Филипп интересуется актёрским мастерством, Калинг взяла его на эпизодическую роль в сериал «Я никогда не…». Ноа Баумбах вспоминает, как долго искал актёров на роль детей в фильм «Белый шум», пока не увидел Сэма и Мэй – отпрысков Эмили Мортимер и Алессандро Нивола.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Риз Уизерспун и Дикон Филипп

В августе 2020 года Исадора Бьяркардоттир Барни, дочь Бьорк и Мэттью Барни, взяли в фильм Роберта Эггерса «Варяг» на том основании, что картина требовала определенный «нордический» тип внешности. А скандинавские мотивы, как известно, в популярной культуре принадлежат только Бьорк. В прокате фильм провалился, но это неважно. В июле Исадора подписала модельный контракт с Miu Miu. Немудрено, что многие непо-бейби начинают с модельного бизнеса – ведь чем меньше разговоров, тем лучше. Перед фотокамерой не нужно открывать рот. Поэтому успешные продюсеры знают, дети знаменитостей — маркетинговый ход, но пользоваться им надо с осторожностью.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Бьорк, Мэттью Барни и Исадора Бьяркардоттир Барни

Первым непо-бейби в индустрии называют Дугласа Фэрбенкса-младшего, сына Дугласа-старшего и пасынка Мэри Пикфорд, которые в 1920-х годах были, пожалуй, самой известной парой на планете. Почувствовав силу доброго имени, Джесси Л. Ласки-младший из Paramount вручил 13-летнему парню контракт на тысячу долларов в неделю и попытался сделать из него звезду. Однако Фэрбенкс-младший так и не стал звездой первого класса, но карьера у него была долгой. Его жизненное положение нисколько его не расстраивало, потому что он «прекрасно знал предел своих возможностей», о чем писал в своих мемуарах.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Дуглас Фэрбенкс-старший, Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс-младший

Кое-кому из вселенной привилегированных белых детей всё-таки удалось признать, что наличие звездных родителей здорово облегчает жизнь. Так, например, Джейми Ли Кёртис рассказывала The New Yorker в 2019 году, как её знаменитая мать Джанет Ли помогла ей получить роль в фильме «Хэллоуин». Кёртис была уверена, что не получила бы роль, если бы не популярность фильма «Психо», в котором снялась её мать.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Джанет Ли и Джейми Ли Кёртис

Задолго до того, как TikTok стал лабораторией по выявлению семейного родства, ученые изучили нашу одержимость актёрскими (и не только) династиями. Австрийский академик Ева Мария Шоргенхубер утверждает, что дети знаменитостей – как живые проводники в историю поп-культуры, они связывают нас с ностальгическим видением прошлого. Такие звезды, как Лайза Миннелли, Маришка Харжитей или Фредди Принц-младший, чьи родители погибли при трагических обстоятельствах, вызывают уважение, а не презрение, потому что идут по их стопам. Непо-бейби, которые нам нравятся больше всего, часто оказываются самыми привилегированными.

Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
фото: Винсент Миннелли, Джуди Гарленд и Лайза Миннелли

Режиссёр Лука Гуаданьино, снявший Дакоту Джонсон в двух своих фильмах, однажды сказал: «Я вижу в ней Типпи Хедрен». Он мельком увидел её бабушку, великую хичкоковскую блондинку. Мы часто говорим о потусторонней харизме, которую такие звёзды, как Клара Боу, имеют перед камерой. «Оно» действительно может быть наследственным: представьте, как Зои Кравиц или Кейт Хадсон проявляют ту же неуловимую искорку, которую вы видели в их родителях: «Они входят в комнату, и у них есть эта штука», «Они просто знают. Они реально знают. Вас тянет к этому, и вы немного боитесь этого. Потому что это больше, чем вы», – говорят кастинг-директора.
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фотографии >>
Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп фотографии
Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп фотографии
Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп фотографии
Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп фотографии
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