Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур

Уже сегодня, в ночь с 12 на 13 марта, пройдёт 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». По традиции выходные перед церемонией ознаменовались серией вечеринок с обширным списком приглашённых гостей. На мероприятии, организованном креативным директором Saint Laurent Энтони Ваккарелло и главным редактором W Magazine Сарой Мунвес, были Дженнифер Кулидж, Сальма Хайек, Оливия Уайлд, Зои Кравиц, Джим Джармуш и многие другие.
фото: Сальма Хайек
фото: Зои Кравиц
фото: Дженнифер Кулидж и Ленни Кравиц
фото: Оливия Уайлд
фото: Сальма Хайек, Зои Кравиц, Дженнифер Кулидж и Ленни Кравиц
фото: Абель Феррара, Джим Джармуш, Винсент Галло и Гаспар Ноэ
обсуждение >>