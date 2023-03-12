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Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур

12 марта
2023 год

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12 марта 2023
Уже сегодня, в ночь с 12 на 13 марта, пройдёт 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». По традиции выходные перед церемонией ознаменовались серией вечеринок с обширным списком приглашённых гостей. На мероприятии, организованном креативным директором Saint Laurent Энтони Ваккарелло и главным редактором W Magazine Сарой Мунвес, были Дженнифер Кулидж, Сальма Хайек, Оливия Уайлд, Зои Кравиц, Джим Джармуш и многие другие.

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Сальма Хайек

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Зои Кравиц

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Дженнифер Кулидж и Ленни Кравиц

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Оливия Уайлд

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Сальма Хайек, Зои Кравиц, Дженнифер Кулидж и Ленни Кравиц

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Абель Феррара, Джим Джармуш, Винсент Галло и Гаспар Ноэ

Агентство талантов CCA устроило в отеле Sunset Tower ещё одну вечеринку, которую посетили Брендан Фрейзер, Сандра Буллок, Деми Мур, Пол Мескал, Хлоя Грейс Морец, теннисистка Мария Шарапова, Морган Фриман и другие.

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Сандра Буллок, Брайан Тайри Генри и Брендан Фрейзер

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Деми Мур

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Флоренс Пью и Пол Мескал

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Хлоя Грейс Морец

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Мария Шарапова

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Морган Фриман

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Эллисон Дженни и Кейт Бланшетт

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Рита Ора и Тайка Вайтити

Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур
фото: Элтон Джон и Дэвид Ферниш
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Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур фотографии
Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур фотографии
Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур фотографии
Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур фотографии
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