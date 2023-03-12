Без пяти минут: Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и Деми Мур

анонс

Сергей Безруков и Анна Матисон обвенчались после 7 лет брака

В первом ряду: Деми Мур, Шер и Памела Андерсон

11 марта

«Прощай, моя дорогая»: Лия Ахеджакова простилась со сценой в открытом письме

Актриса поблагодарила всех, кто поддержал её после увольнения