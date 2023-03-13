Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант

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Остаться сытым в саванне
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Совпадет ли выбор Кино-Театр.Ру с мнением американских киноакадемиков?
Интервью
Актер — о втором сезоне «Почки» и перфекционизме в творчестве
Новости кино
Начались съемки третьего сезона популярной комедии
Интервью
Популярная актриса – о фильме «Поехавшая», съемках в пути, удивительном Байкале и кризисах, которые не зависят от гендерной принадлежности
Спутник телезрителя
12 марта, 20:30, ТНТ
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Кружева и косточки
Новости кино
Популярная советская и российская эстрадная певица принимает поздравления
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