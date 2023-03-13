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Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант

13 марта
2023 год

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13 марта 2023
В Лос-Анджелесе отгремела 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар», ковровая дорожка которой впервые за 60 лет сменила цвет с красного на «шампань». Вчера по ней прошлись Сальма Хайек, Кара Делевинь, Кейт Бланшетт, Рианна, Джессика Честейн, Николь Кидман, Мишель Уильямс, Холли Берри, Мишель Йео, Эмили Блант и многие другие.

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Сальма Хайек

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Кейт Бланшетт

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Джессика Честейн

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Кара Делевинь

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Николь Кидман

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Мишель Уильямс

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Флоренс Пью

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Ева Лонгория

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Энди МакДауэлл

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Рианна

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Мишель Йео

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Поль Мескаль

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Фиби Уоллер-Бридж

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Колин Фаррелл

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Эмили Блант

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Хонг Чау

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Ана де Армас

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Холли Берри

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Ариана ДеБос

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Андреа Райзборо

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Кейт Хадсон

Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант
фото: Ана де Армас
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Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант фотографии
Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант фотографии
Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант фотографии
Оскар-2023: Николь Кидман, Холли Берри и Эмили Блант фотографии
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