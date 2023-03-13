Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», лауреатами которой стали Мишель Йео, Брендан Фрейзер, Джейми Ли Кёртис, Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Ке Хюи Куан. Не первый год на повестке стоит вопрос о нехватке актрис и актёров разных национальной в числе лауреатов премии, поэтому победа фильма «Всё везде и сразу» в нескольких категориях, вероятно, призвана поддержать стремительно падавшие рейтинги церемонии. Так Мишель Йео стала первой азиатской актрисой и второй цветной женщиной в истории кинопремии, получившей награду в номинации «Лучшая женская роль». Её предшественницей была только Холли Берри, получившая «Оскар» в 2002 году за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров». И даже тот факт, что перед самой церемонией Йео репостнула статью Vogue, в которой критикуется позиция Академии относительно лауреатов премии и упоминается конкурентка Йео по номинации Кейт Бланшетт, не стал поводом к отстранению актрисы от конкурса за фактическое нарушение правил. Впрочем, триумфальная победа Мишель Йео вряд ли обидела её коллегу, обладательницу двух «Оскаров» Кейт. Поэтому остаётся порадоваться за обеих актрис и пофантазировать, чем организаторы кинопремии порадуют достопочтенную публику в следующем году.
фото: Ке Хюи Куан, Мишель Йео, Брендан Фрейзер и Джейми Ли Кёртис
Ещё одной триумфальной победой вечера стал фильм «Нaвaльный» в номинации «Лучший документальный фильм». За статуэткой на сцену вышли Юлия Нaвaльнaя с дочерью Дарьей и сыном Захаром. Художница Лиза Пушкина совместно с Error специально подготовили кастомную статуэтку, отсылающую к собирательному образу заключённых, описанных Александром Солженицыным в произведении «Один день Ивана Денисовича».
фото: Дарья, Юлия и Захар Нaвальные
фото: Кастомная статуэтка от Лизы Пушкиной
Также маркетинговым ходом стало решение Американской академии впервые за 60 лет заменить красную ковровую дорожку на дорожку цвета «шампань». Получилось симпатично, однако, в социальных сетях полагают, что стилистов звёзд не предупредили о смене цветовой гаммы и многие знаменитости, как, например, Джейми Ли Кёртис, надевшие светлые наряды, на этом фоне просто потерялись. А вот ведущий церемонии этого года Джимми Киммел с намёком пошутил, что новый цвет ковровой дорожки – это символ того, что на сей раз мероприятие пройдет без кровопролития.
фото: Джейми Ли Кёртис
Одним из самых ожидаемых моментов шоу стало выступление певицы Рианны, которая ожидает второго ребёнка. Она исполнила песню Lift Me Up (саундтрек к фильму «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»), посвящённую умершему актёру Чедвику Боузману, исполнителю главной роли в фильме «Чёрная Пантера». Эта композиция также номинирована на одну из главных наград премии в категории «Лучшая оригинальная песня». Во время выступления певицу активно поддерживал её возлюбленный рэпер A$AP Rocky.
фото: Рианна
Также на церемонии выступила Леди Гага, однако эпичным моментом стало не её выступление, а падение одного из фотографов, на помощь к которому поспешила певица. Ситуация получилась неловкая: в знак благодарности Гага получила от него похлопывание по бедру (и заметно расстроилась).
На этом неловкие ситуации не закончились: на ковровой дорожке модель Эшли Грэм взяла интервью у Хью Гранта, который толком не ответил ни на вопрос, кого он особенно рад видеть этим вечером («Хм, никого конкретно»), ни про то, какой костюм он подобрал на вечер («Да просто мой костюм»), ни про то, чем ему больше всего нравится церемония («Она замечательная»). Завершилась беседа диалогом об участии Гранта в ленте «Достать ножи: Стеклянная луковица»: «Я там появляюсь на три секунды», – сказал актёр. «Ну, вы ведь всё равно появляетесь и, наверно, получили удовольствие от съёмок?», – спросила Грэм. «Хм, почти», – ответил ей Грант.
Кроме Гранта из немногословных гостей кинопремии можно отметить живого осла, которого многие посчитали за ослицу Дженни из картины «Банши Инишерина» (реакция Колина Фаррелла и Брендана Глисона на появление животного эту версию подтверждала). Однако позже организаторы рассказали, что это не Дженни, а просто ослик.
Ближе к концу церемонии на сцене показался ещё и медведь — правда, не живой. Он составил компанию Элизабет Бэнкс во время вручения «Оскара» за лучшие спецэффекты. Бэнкс является режиссёром хоррора «Кокаиновый медведь» о приключениях животного, проглотившего пакеты с запрещённым веществом. В общем, и рейтинги спасены, и животные довольны.
обсуждение >>