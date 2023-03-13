Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023

13 марта
2023 год

Лайфстайл >>
13 марта 2023
В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», лауреатами которой стали Мишель Йео, Брендан Фрейзер, Джейми Ли Кёртис, Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт и Ке Хюи Куан. Не первый год на повестке стоит вопрос о нехватке актрис и актёров разных национальной в числе лауреатов премии, поэтому победа фильма «Всё везде и сразу» в нескольких категориях, вероятно, призвана поддержать стремительно падавшие рейтинги церемонии. Так Мишель Йео стала первой азиатской актрисой и второй цветной женщиной в истории кинопремии, получившей награду в номинации «Лучшая женская роль». Её предшественницей была только Холли Берри, получившая «Оскар» в 2002 году за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров». И даже тот факт, что перед самой церемонией Йео репостнула статью Vogue, в которой критикуется позиция Академии относительно лауреатов премии и упоминается конкурентка Йео по номинации Кейт Бланшетт, не стал поводом к отстранению актрисы от конкурса за фактическое нарушение правил. Впрочем, триумфальная победа Мишель Йео вряд ли обидела её коллегу, обладательницу двух «Оскаров» Кейт. Поэтому остаётся порадоваться за обеих актрис и пофантазировать, чем организаторы кинопремии порадуют достопочтенную публику в следующем году.

Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023
фото: Ке Хюи Куан, Мишель Йео, Брендан Фрейзер и Джейми Ли Кёртис

Ещё одной триумфальной победой вечера стал фильм «Нaвaльный» в номинации «Лучший документальный фильм». За статуэткой на сцену вышли Юлия Нaвaльнaя с дочерью Дарьей и сыном Захаром. Художница Лиза Пушкина совместно с Error специально подготовили кастомную статуэтку, отсылающую к собирательному образу заключённых, описанных Александром Солженицыным в произведении «Один день Ивана Денисовича».

Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023
фото: Дарья, Юлия и Захар Нaвальные

Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023
фото: Кастомная статуэтка от Лизы Пушкиной

Также маркетинговым ходом стало решение Американской академии впервые за 60 лет заменить красную ковровую дорожку на дорожку цвета «шампань». Получилось симпатично, однако, в социальных сетях полагают, что стилистов звёзд не предупредили о смене цветовой гаммы и многие знаменитости, как, например, Джейми Ли Кёртис, надевшие светлые наряды, на этом фоне просто потерялись. А вот ведущий церемонии этого года Джимми Киммел с намёком пошутил, что новый цвет ковровой дорожки – это символ того, что на сей раз мероприятие пройдет без кровопролития.

Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023
фото: Джейми Ли Кёртис

Одним из самых ожидаемых моментов шоу стало выступление певицы Рианны, которая ожидает второго ребёнка. Она исполнила песню Lift Me Up (саундтрек к фильму «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»), посвящённую умершему актёру Чедвику Боузману, исполнителю главной роли в фильме «Чёрная Пантера». Эта композиция также номинирована на одну из главных наград премии в категории «Лучшая оригинальная песня». Во время выступления певицу активно поддерживал её возлюбленный рэпер A$AP Rocky.

Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023
фото: Рианна



Также на церемонии выступила Леди Гага, однако эпичным моментом стало не её выступление, а падение одного из фотографов, на помощь к которому поспешила певица. Ситуация получилась неловкая: в знак благодарности Гага получила от него похлопывание по бедру (и заметно расстроилась).



На этом неловкие ситуации не закончились: на ковровой дорожке модель Эшли Грэм взяла интервью у Хью Гранта, который толком не ответил ни на вопрос, кого он особенно рад видеть этим вечером («Хм, никого конкретно»), ни про то, какой костюм он подобрал на вечер («Да просто мой костюм»), ни про то, чем ему больше всего нравится церемония («Она замечательная»). Завершилась беседа диалогом об участии Гранта в ленте «Достать ножи: Стеклянная луковица»: «Я там появляюсь на три секунды», – сказал актёр. «Ну, вы ведь всё равно появляетесь и, наверно, получили удовольствие от съёмок?», – спросила Грэм. «Хм, почти», – ответил ей Грант.



Кроме Гранта из немногословных гостей кинопремии можно отметить живого осла, которого многие посчитали за ослицу Дженни из картины «Банши Инишерина» (реакция Колина Фаррелла и Брендана Глисона на появление животного эту версию подтверждала). Однако позже организаторы рассказали, что это не Дженни, а просто ослик.



Ближе к концу церемонии на сцене показался ещё и медведь — правда, не живой. Он составил компанию Элизабет Бэнкс во время вручения «Оскара» за лучшие спецэффекты. Бэнкс является режиссёром хоррора «Кокаиновый медведь» о приключениях животного, проглотившего пакеты с запрещённым веществом. В общем, и рейтинги спасены, и животные довольны.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекОскарстиль
персоны
Холли БерриКейт БланшеттЧедвик БоузманЭлизабет БэнксЛеди ГагаБрендан ГлисонХью ГрантМишель ЙеоДжонатан Ке КванДэн КванДжимми КиммелДжейми Ли КёртисРианнаКолин ФарреллБрендан ФрейзерДэниел Шайнерт
фильмы
Бал монстровБанши ИнишеринаВсё везде и сразуДостать ножи 2Кокаиновый медведьЧёрная ПантераЧёрная Пантера: Ваканда навсегда

фотографии >>
Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023 фотографии
Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Пушкин
11 марта ушёл из жизни актёр Виктор Пушкин.
Нина Ярова
11 марта ушла из жизни актриса Нина Ярова.
Владимир Косулин
10 марта ушёл из жизни актёр Владимир Косулин.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Виктор Филиппов
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Уильям Эйч Мэйси
Дебора Раффин
Кая Скоделарио
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен