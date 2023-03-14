Варвара Шмыкова и Даниил Радлов ждут ребёнка

Варвара Шмыкова
и Даниил Радлов
скоро станут родителями. Актриса опубликовала в социальных сетях видео, на котором они прокалывают большие воздушные шары с надписью «Boy or girl», и из них вылетают синие конфетти.
«Вначале мы были уверены , что у нас будет девочка. Казалось, это очевидно. Но после одного похода на УЗИ, увидев, что там вытворяет малыш, подкрались сомнения»
, – подписала видео Варвара. Актриса поздравила супруга со скорым появлением на свет первенца, а своего сына Корнея
– с младшим братом.
Первым мужем актрисы стал оператор Евгений Козлов
. Они были вместе в течение десяти лет. От этого брака Шмыкова воспитывает сына Корея, которому сейчас шесть лет. В 2021-м артистка развелась, а в прошлом году вышла замуж за диджея Даниила Радлова.
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