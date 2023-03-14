Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова

14 марта
2023 год

Лайфстайл >>
14 марта 2023
Большой театр вернул в программу балет «Герой нашего времени», поставленный хореографом Юрием Посоховым на музыку Ильи Демуцкого и либретто Кирилла Серебренникова. Спектакли пройдут на Новой сцене 5, 6 и 7 мая. На сайте театра указаны имена всех членов творческой группы балета, кроме Серебренникова. Состав артистов пока не известен.

Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова
фото: Сцена из балета «Герой нашего времени»

Премьера балета прошла в театре в 2015 году, к 200-летию русского писателя Михаила Лермонтова. В 2016 году «Герой нашего времени» получил три «Золотые маски» — за лучший балет, работу художника по свету в музыкальном театре и работу композитора. Позднее постановка исчезла из репертуара театра.

В мае 2022 года Большой театр также заменил балет авторства Серебренникова «Нуреев» на балет «Спартак». В ноябре МХТ имени Чехова убрал имя режиссёра из списка авторов спектакля «Лес», который шёл на сцене театра 18 лет.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
цензура
персоны
Илья ДемуцкийЮрий ПосоховКирилл Серебренников
театры
Большой театрМХТ им. А.Чехова

фотографии >>
Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова фотографии
Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова фотографии
Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова фотографии
Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.
Виктор Пушкин
11 марта ушёл из жизни актёр Виктор Пушкин.
Нина Ярова
11 марта ушла из жизни актриса Нина Ярова.
Александр Толубаев
10 марта ушёл из жизни актёр Александр Толубаев.
Владимир Косулин
10 марта ушёл из жизни актёр Владимир Косулин.

День рождения >>

Бахтияр Касымов
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Юрие Дарие
Майкл Кейн
Билли Кристал
Рита Ташингем
Джонни Флинн
Меган Фоллоуз
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен