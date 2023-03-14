Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова

что почитать?

В ночь с 13 на 14 марта, 00:00, Пятница!

Обзор сериалов

«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда

А также Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов, которые играют ее мужей – бывшего и нынешнего