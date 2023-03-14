Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова

Премьера балета прошла в театре в 2015 году, к 200-летию русского писателя Михаила Лермонтова. В 2016 году «Герой нашего времени» получил три «Золотые маски» — за лучший балет, работу художника по свету в музыкальном театре и работу композитора. Позднее постановка исчезла из репертуара театра.
В мае 2022 года Большой театр также заменил балет авторства Серебренникова «Нуреев» на балет «Спартак». В ноябре МХТ имени Чехова убрал имя режиссёра из списка авторов спектакля «Лес», который шёл на сцене театра 18 лет.
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