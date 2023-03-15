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Пенн Бэджли объяснил, почему отказался от участия в интимных сценах

15 марта
2023 год

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15 марта 2023
В начале февраля актёр Пэнн Бэджли поразил всех своей консервативной романтичностью, рассказав в эфире подкаста «Podcrushed» об отказе от участия в интимных сценах. Актёр, исполняющий главную роль в сериале «Ты», попросил создательницу сериала Серу Гэмбл убрать интимные сцены из четвертого сезона, потому что хотел бы сохранить верность своей жене. И не смотря на то, что Пенн подписал договор, подразумевающий его участие в интимных сценах, Сэра Гэмбл проявила понимание и удовлетворила запрос актёра.

Пенн Бэджли объяснил, почему отказался от участия в интимных сценах
фото: Пенн с женой Домино

Бэджли уже шесть лет счастлив в браке с певицей Домино Кёрк (сестра актрис Джемаймы и Лолы Кёрк), с которой воспитывает двухлетнего сына Джеймса. Амплуа героя-любовника давно надоело актёру, и решение избегать съёмок в постельных сценах он принял ещё несколько лет назад. В новом интервью журналу «Harper’s Bazaar» актёр объяснил, почему считает, что подобные сцены больше, чем «просто имитация». И почему их повсеместное наличие вовсе не обязательно.

«Есть миллион историй, которые вы можете рассказать, обнаружив, что вам совершенно не обязательно включать в них одинаковые интимные сцены. Это не означает, что вы не можете рассказать таким образом историю любви. Просто вам не обязательно всегда делать это по шаблону».

В сериале «Ты» Пенн играет маньяка, одержимо преследующего и убивающего девушек. Когда новость об отказе актёра участвовать в постельных сценах прогремела, Пенна попытались упрекнуть в том, что его смущают любовные сцены, но совершенно не смущают сцены насилия и убийства. В ответ на что актёр объяснил, чем принципиально отличается симуляция насилия от симуляции секса.

Пенн Бэджли объяснил, почему отказался от участия в интимных сценах

«Я и это не хочу делать. Но когда вы изображаете убийство, в реальности ничего не происходит. А когда вы симулируете секс, ваше тело соприкасается с телом другого человека. И это действие, которые не симулируется, оно происходит. Правда же? Хотел бы я играть менее жестоких персонажей? Ну конечно же! Хотел бы я не изображать все эти вещи? А как же. Всё индивидуально, но в ситуации, когда моё тело действительно соприкасается с телом другого человека, это не симуляция. А вот всё остальное - да. Кровь - не настоящая. Умершие люди очень даже живы, понимаете?»

Актёр признался, что чувствовал дискомфорт из-за постельных сцен с самого начала своей карьеры. Но не думал, что у него есть возможность и достаточно влияния, чтобы выразить свои чувства и быть воспринятым всерьёз. «Я в этой профессии 25 лет. Строя карьеру на протяжении всего этого времени, я чувствовал дискомфорт из-за многих вещей, которые мне приходилось делать. И это необязательно касается постельных сцен. Просто актёр - это объект. Это то, что очень хорошо чувствуют на себе женщины. Мужчинам это ощущение тоже знакомо, просто динамика у мужчин и женщин в этом смысле разная».
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Пенн Бэджли объяснил, почему отказался от участия в интимных сценах фотографии
Пенн Бэджли объяснил, почему отказался от участия в интимных сценах фотографии
Пенн Бэджли объяснил, почему отказался от участия в интимных сценах фотографии
Пенн Бэджли объяснил, почему отказался от участия в интимных сценах фотографии
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