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«Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому

15 марта
2023 год

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15 марта 2023
В сериале «Раневская», финал которого состоится в онлайн-кинотеатре Kion через неделю, главная героиня пересекается со многими талантливыми современниками, включая Любовь Орлову, роль которой досталась Ирине Гринёвой. В интервью журналу «OK!» Гринёва призналась, что роль Орловой несколько раз «убегала» от неё.

«Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому

«Я всегда мечтала сыграть Любовь Орлову. Эта роль то приходила ко мне, то убегала от меня. Но всегда сопровождала. Если снималось что-то такое, то я была в списках. Поэтому я знаю о своей героине, наверное, всё, что есть в доступных источниках. И понятно, что это всего лишь фасад, а то, как жила актриса, которую любили все, на самом деле, загадка. Как жилось Любови Орловой, которая вскакивала по ночам и смотрела под окном, нет ли чёрного воронка? Мы ничего не знаем об этой её жизни. У неё было все – слава, талант, любовь, достаток, дом, любимая профессия, но не было самого главного - свободы. Она была из дворянского рода. Мы не знаем судьбы ееё родных, это всё скрывалось. В графе происхождение писалось - «Из служащих». Первый ее муж был в лагерях. Я хочу сказать, что её жизнь не была беззаботной жизнью звезды. Я не знаю, верила ли она в то, что играла? Мне это очень интересно. Но в нашем фильме не затрагивается сама жизнь Любови Орловой. Только приоткрывается одна из важных сторон её жизни - дружба с Фаиной Георгиевной».

«Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому


В ответ на вопрос о причине всплеска интереса кинематогрофистов ко всему советскому, актриса предположила, что всё дело в тоске по настоящим героям.

«Наверное, это тоска по настоящим героям. Там настоящие мужчины и настоящие женщины, любовь и какие-то сильные поступки. В непонятной реальности хочется опереться на понятных героев на экране. На такие простые и редкие сегодня чувства: любовь, верность, честь, отечество, доброта. Тогда в истории вырисовывается смысл».
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«Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому фотографии
«Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому фотографии
«Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому фотографии
«Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому фотографии
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