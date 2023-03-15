«Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому

В сериале «Раневская»
, финал которого состоится в онлайн-кинотеатре Kion
через неделю, главная героиня пересекается со многими талантливыми современниками, включая Любовь Орлову
, роль которой досталась Ирине Гринёвой
. В интервью журналу «OK!»
Гринёва призналась, что роль Орловой несколько раз «убегала» от неё.
«Я всегда мечтала сыграть Любовь Орлову. Эта роль то приходила ко мне, то убегала от меня. Но всегда сопровождала. Если снималось что-то такое, то я была в списках. Поэтому я знаю о своей героине, наверное, всё, что есть в доступных источниках. И понятно, что это всего лишь фасад, а то, как жила актриса, которую любили все, на самом деле, загадка. Как жилось Любови Орловой, которая вскакивала по ночам и смотрела под окном, нет ли чёрного воронка? Мы ничего не знаем об этой её жизни. У неё было все – слава, талант, любовь, достаток, дом, любимая профессия, но не было самого главного - свободы. Она была из дворянского рода. Мы не знаем судьбы ееё родных, это всё скрывалось. В графе происхождение писалось - «Из служащих». Первый ее муж был в лагерях. Я хочу сказать, что её жизнь не была беззаботной жизнью звезды. Я не знаю, верила ли она в то, что играла? Мне это очень интересно. Но в нашем фильме не затрагивается сама жизнь Любови Орловой. Только приоткрывается одна из важных сторон её жизни - дружба с Фаиной Георгиевной»
.
В ответ на вопрос о причине всплеска интереса кинематогрофистов ко всему советскому, актриса предположила, что всё дело в тоске по настоящим героям.
«Наверное, это тоска по настоящим героям. Там настоящие мужчины и настоящие женщины, любовь и какие-то сильные поступки. В непонятной реальности хочется опереться на понятных героев на экране. На такие простые и редкие сегодня чувства: любовь, верность, честь, отечество, доброта. Тогда в истории вырисовывается смысл»
.
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