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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
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Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова

16 марта
2023 год

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16 марта 2023

14 марта в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ комедийного мистического детектива «Сергий против нечисти. Шабаш». Проект гостям вечера представили исполнители главных ролей Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко. Премьерный показ посетили также звездные актеры сериала: Ирина Розанова, Анастасия Акатова, Александр Семчев и другие.

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Лукерья Ильяшенко


Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Роман Маякин

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Ирина Розанова

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Акатова Анастасия

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Александр Семчев

Среди первых зрителей фильма были замечены Юрий Быков, Ирина Безрукова, Кирилл Кяро, Вадим Галыгин, Елизавета Ищенко, Анна Банщикова, Светлана Камынина, Мария Голубкина, Евгения Ахременко, Саша Черкасова, Владислав Тирон и другие.

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Юрий Быков

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Ирина Безрукова

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Виктория Агалакова

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Вадим Галыгин

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Яна Гладких

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Мария Голубкина

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Елизавета Ищенко

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Светлана Камынина

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Кристина Корбут

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Ксения Суркова и Аксинья Гог

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Александра Черкасова-Служитель

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Алёна Чехова

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Кирилл Кяро

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Катя Кабак

Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова
фото: Олег Чугунов

«Сергий против нечисти. Шабаш» в прокате с 16 марта 2023, а также эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion.

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обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   16.03.2023 - 15:08
Александр Семчев так похудемши. Молодец! читать далее>>
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Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова фотографии
Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова фотографии
Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова фотографии
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