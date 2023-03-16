Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова

«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда
А также Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов, которые играют ее мужей – бывшего и нынешнего
4 комментария
14 марта в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ комедийного мистического детектива «Сергий против нечисти. Шабаш». Проект гостям вечера представили исполнители главных ролей Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко. Премьерный показ посетили также звездные актеры сериала: Ирина Розанова, Анастасия Акатова, Александр Семчев и другие.
обсуждение >>