Юлия Высоцкая выпустила коллекцию обуви в сотрудничестве с брендом Geox

Итальянский бренд Geox представил весенне-летнюю капсульную коллекцию обуви и аксессуаров, созданную в сотрудничестве с актрисой Юлией Высоцкой
. Коллекция состоит из двух частей: в одну вошла обувь в коньячном и лавандовом оттенках, а во вторую — повседневные модели, навеянные побережьем Средиземного моря. Также в коллекции представлена универсальная сумка кросс-боди. По случаю запуска коллекции актриса дала интервью изданию «РБК Стиль»
, в котором рассказала об источнике вдохновения, итальянском стиле и разумном потреблении.
«Мне кажется, в Италии особое аристократическое понятие стиля. Например, возьмем бренд Aspesi, в котором представлены лаконичные вещи. Я такое обожаю, этот стиль можно охарактеризовать словами «лучше недо, чем пере». Это не про модные тенденции и вещи, которые шьются на один сезон, а про разумное потребление. Я считаю, что вещи должны жить долго, особенно любимые. Если мне нравится какая-то пара обуви, я обязательно покупаю две»
.
«Все должно быть красиво и удобно. У итальянцев врожденное чувство стиля. Ты смотришь на итальянца или итальянку, подмечаешь, как они одеты, но не концентрируешься на их статусе. Потому что стиль — это про вкус, а не про статус. Вот и Geox — это стиль в первую очередь»
.
«Я вдохновлялась атмосферой Амальфитанского побережья. Оно мне стало близко после того, как в 2018 году в Неаполе Андрей Сергеевич ставил «Сцены из супружеской жизни» и я играла спектакль на итальянском языке с итальянским партнером. Мы прожили в Неаполе несколько месяцев, и побережье произвело на меня невероятное впечатление. Неаполь — моя любовь. Это родина итальянского театра. Здесь родился великий Эдуардо де Филиппо. Вообще, неаполитанский театр очень мощный. Я по-прежнему считаю, что Неаполь — это, наверное, один из самых сенсуальных городов в Европе. Это такая квинтэссенция энергии, вкуса к жизни, хаоса, искусства и интеллекта — все это близко нам. Север Италии — это про структуру, организацию, а юг — про творчество»
.
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