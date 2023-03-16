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Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы

16 марта
2023 год

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16 марта 2023

25-летний австралийский актёр Джейкоб Элорди, прославившийся ролями в фильмах про «Будку поцелуев» и сериале «Эйфория», добился временного запретительного ордера в отношении преследующего его мужчины.

Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы

Согласно заявлениям Элорди, 61-летний незнакомый ему мужчина по имени Роберт Деннис Фьюро неоднократно появлялся у дома актёра в Голливуде, оставляя различные послания и подарки: записки, букет роз, сладости и выпечку.

5 февраля Фьюро оставил у ворот дома актёра пакет с выпечкой, который Джейкоб обнаружил по возвращении с прогулки и сразу же выкинул. После чего Фьюро появился в саду около дома Элорди и начал одновременно оскорблять актёра и признаваться ему в любви. Элорди посоветовал Фьюро покинуть территорию его частной собственности и немедленно сообщил в полицию об этом неприятном визите, продиктовав автомобильные номера своего гостя.

Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы

В записках, которые Элорди представил суду, Фьюро рассказывает, что без особенных сложностей нашёл дом актёра и надеется на звонок от него. По мнению Элорди, Фьюро следит за его домом, а также за его передвижениями и постоянно публикует что-то об актёре в соцсетях.

После обращения в полицию выяснилось, что у Фьюро, как это часто бывает в таких ситуациях, есть проблемы с законом - в 2007 году ему были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в дом к Николасу Кейджу посреди ночи. Суд удовлетворил ходатайство Элорди и приказал Фьюро соблюдать дистанцию в 100 ярдов от самого Элорди, его транспортных средств, его дома и рабочего места.
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Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы фотографии
Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы фотографии
Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы фотографии
Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы фотографии
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