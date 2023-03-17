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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
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Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России

17 марта
2023 год

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17 марта 2023

После объявления мобилизации 21 сентября 2022 года на границах России и бывших союзных республик в считанные часы образовались крупные скопления россиян мужского пола. Среди желающих посетить солнечную Армению оказался и актёр Александр Кузнецов. Однако в отличие от большинства соотечественников, Александр решил не полагаться на слепой жребий судьбы и подготовился к отъезду основательно. Предположив самый худший сценарий развития событий, актёр оформил фальшивую справку, согласно которой он ехал в Армению не прохлаждаться и уклоняться, а работать. И не у кого-нибудь, а у великого Сарика Андреасяна. О своей афере актёр рассказал в интервью иноагенту Юрию Дудю.

Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России

«Я просто предполагал худшее и думал, что у меня на границе будут проблемы. Тем более, что я уже говорил какие-то вещи против [спецоперации] и предполагал, что у них всё это есть. Я подделал документ, якобы я снимаюсь в фильме Сарика Андреасяна в Армении в фильме «Манюня-2» и «Манюня-3». Одновременно. Я подумал, что надо какого-то режиссёра, [вызывающего доверие, указать]. Сделали документ: вот я играю какого-то Ивана, главную роль, с указанием конкретных съёмочных дней. И я подготовил бумажку с какой-то левой печатью. Но мы нашли реальный фильм, он действительно снимается, Сарик там то ли режиссёр, то ли продюсер, я не знаю. И я с этой бумажкой пришёл. Четыре тысячи человек в очереди на границе. Отстоял три часа. Пограничница говорит: «Куда?» Я говорю: «Да на съёмки, типа, у Сарика в Армении». Она кому-то позвонила, я подумал: «Ну всё, п*****». Приходят какие-то люди, которые там выполняли функцию военкомов, наверное. Форма у них была не такая, как у пограничницы. Меня отвели. Очень страшно. У меня трясутся руки. И ждал я сорок минут, а потом выходит чувак и говорит: «Ты не можешь выехать, у тебя повестка». Я до сих пор не знаю, повестка это была или приглашение в военкомат для прояснения информации. Либо это вообще был блеф. В общем, я ему такой: «Да нет. Я вообще… У меня белый билет. У меня зрение минус семь». У меня плохое зрение, но не минус семь. Я просто вру, всё вру и при этом стараюсь не показывать, что у меня трясутся конечности. Он говорит: «Цель поездки?». Я говорю: «Я снимаюсь в кино у Саика Андреасяна» и начинаю [рассказывать]…У меня есть эта способность придумывать на ходу и рассказывать всё очень детально. Я начинаю расписывать, как Сарик со мной репетирует, что я вижу в этой роли, и начинаю грузить его таким количеством эмоциональной информации, что он не может не поверить. И он говорит: «Но ты ж не можешь, у тебя же повестка». А я говорю: «Да у меня белый билет!» А он такой: «Бумагу покажи, билет этот». А я даже не знаю, как он выглядит. И я понимаю, что он ждёт от меня его. Это момент всей моей актёрской жизни. И я начинаю засовывать руки в поясную сумку и начинаю доставать оттуда ту же самую бумагу, «справку» о съёмках у Сарика, что я ему показывал только что. Просто делаю это очень уверенно. И он махнул рукой и сказал: «Всё, ладно, не хочу тратить на тебя время, вали».

Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России
фото: Сарик внимательно слушает

В заключении этой захватывающей истории актёр признался, что ему интересна реакция Сарика:
«Мне интересно, что он подумает, когда узнает, что спас человека, который вряд ли ему нравится».
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Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России фотографии
Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России фотографии
Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России фотографии
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