Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России

После объявления мобилизации 21 сентября 2022 года на границах России и бывших союзных республик в считанные часы образовались крупные скопления россиян мужского пола. Среди желающих посетить солнечную Армению оказался и актёр Александр Кузнецов. Однако в отличие от большинства соотечественников, Александр решил не полагаться на слепой жребий судьбы и подготовился к отъезду основательно. Предположив самый худший сценарий развития событий, актёр оформил фальшивую справку, согласно которой он ехал в Армению не прохлаждаться и уклоняться, а работать. И не у кого-нибудь, а у великого Сарика Андреасяна. О своей афере актёр рассказал в интервью иноагенту Юрию Дудю.
«Я просто предполагал худшее и думал, что у меня на границе будут проблемы. Тем более, что я уже говорил какие-то вещи против [спецоперации] и предполагал, что у них всё это есть. Я подделал документ, якобы я снимаюсь в фильме Сарика Андреасяна в Армении в фильме «Манюня-2» и «Манюня-3». Одновременно. Я подумал, что надо какого-то режиссёра, [вызывающего доверие, указать]. Сделали документ: вот я играю какого-то Ивана, главную роль, с указанием конкретных съёмочных дней. И я подготовил бумажку с какой-то левой печатью. Но мы нашли реальный фильм, он действительно снимается, Сарик там то ли режиссёр, то ли продюсер, я не знаю. И я с этой бумажкой пришёл. Четыре тысячи человек в очереди на границе. Отстоял три часа. Пограничница говорит: «Куда?» Я говорю: «Да на съёмки, типа, у Сарика в Армении». Она кому-то позвонила, я подумал: «Ну всё, п*****». Приходят какие-то люди, которые там выполняли функцию военкомов, наверное. Форма у них была не такая, как у пограничницы. Меня отвели. Очень страшно. У меня трясутся руки. И ждал я сорок минут, а потом выходит чувак и говорит: «Ты не можешь выехать, у тебя повестка». Я до сих пор не знаю, повестка это была или приглашение в военкомат для прояснения информации. Либо это вообще был блеф. В общем, я ему такой: «Да нет. Я вообще… У меня белый билет. У меня зрение минус семь». У меня плохое зрение, но не минус семь. Я просто вру, всё вру и при этом стараюсь не показывать, что у меня трясутся конечности. Он говорит: «Цель поездки?». Я говорю: «Я снимаюсь в кино у Саика Андреасяна» и начинаю [рассказывать]…У меня есть эта способность придумывать на ходу и рассказывать всё очень детально. Я начинаю расписывать, как Сарик со мной репетирует, что я вижу в этой роли, и начинаю грузить его таким количеством эмоциональной информации, что он не может не поверить. И он говорит: «Но ты ж не можешь, у тебя же повестка». А я говорю: «Да у меня белый билет!» А он такой: «Бумагу покажи, билет этот». А я даже не знаю, как он выглядит. И я понимаю, что он ждёт от меня его. Это момент всей моей актёрской жизни. И я начинаю засовывать руки в поясную сумку и начинаю доставать оттуда ту же самую бумагу, «справку» о съёмках у Сарика, что я ему показывал только что. Просто делаю это очень уверенно. И он махнул рукой и сказал: «Всё, ладно, не хочу тратить на тебя время, вали».
фото: Сарик внимательно слушает
В заключении этой захватывающей истории актёр признался, что ему интересна реакция Сарика: «Мне интересно, что он подумает, когда узнает, что спас человека, который вряд ли ему нравится».
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