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Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе»

17 марта
2023 год

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17 марта 2023
Карьера Александра Кузнецова получила неожиданное развитие в самый, казалось бы, неподходящий для этого момент - в разгар пандемии коронавирусной инфекции. О том, что Александр, «всё бросил» и уехал в Великобританию на съёмки в «Фантастических тварях» впервые стало известно благодаря Александру Молочникову. Оказалось, что из-за роли в «Фантастических тварях» Александр потерял главную роль в «Тетрисе», ради которой отказался от роли в сериале «Викинги: Вальхалла». Обо всех этих хитросплетениях судьбы, неожиданных удачах и горьких потерях актёр рассказал в интервью иноагенту Юрию Дудю.

Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе»

«Я был на фестивале «Subtitle» в Килкенни, это город под Дублином в Ирландии. Я там встречался с какими-то кастинг-директорами, и там я познакомился с Фионой Уир, это кастинг-директор всей франшизы о Гарри Поттере. Я не знал, как она выглядит и никто мне не сказал, кто она. И это очень хорошо, потому что иначе я бы вёл себя как идиот от волнения. Я с ней встретился, мы поговорили, я забыл про это всё и через некоторое время мне прислали пробы на сериал «Викинги: Вальхалла». Я тогда был в Перми на съёмках «Сердца Пармы», и начал готовить видео с пробами. Я думал, что это настолько гигантский момент. И мне в этот же день вечером звонит агент и говорит, что Фиона Уир хочет, чтобы я пробы записал. В этот же день меня просят сделать пробы для «Фантастических тварей»! Я сделал пробы в один день - и на «Викингов», и на «Тварей». Мы отослали, никаких новостей, все обо всём уже забыли. Начинается ковид, меня утверждают в «Викингах», это 11 месяцев съёмок в Ирландии. Я начинаю бороду растить, готовлюсь, тренируюсь. Готовлюсь лететь туда и мне приходят ещё одни пробы - в «Тетрис» на роль Алексея Пажитного, которого сыграл в итоге Никита Ефремов.

Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе»

Я записываю пробы, не вполне веря в то, что я могу играть бородатого советского инженера. И меня вдруг утверждают. Агент хватается за голову, потому что на Западе не так просто развести несколько проектов. Ты реально привязан к проекту, ты должен там быть, потому что снимаешься ты не по одному дню, а тебя бронируют на неделю, и ты не можешь это ни с каким другим проектом совмещать. Мы долго мучаемся, отказываемся от роли в «Викингах», готовимся к «Тетрису». Были пробы с Тэроном Эджертоном по зуму. Я готовлюсь, проходит месяц-два, вот я уже должен лететь. И потом «Тетрис» звонят и говорят, что у них проблема с правами, надо порешать, переносим съёмки на полгода. Я помню, я сидел в машине и просто расплакался. Потому что переносы - это скорее всего что-то не сложится. Либо вовсе не произойдёт, либо у тебя потом не будет времени. Я понимаю, что потерял «Викингов» и потерял «Тетрис». Это был ужасающий момент.
Через неделю-две еду я на какую-то фотосессию в поле в Подмосковье. И я что-то хожу по полю, мы фотографируемся, и мне звонит агент. И говорит: «Саша, в общем «Фантастические твари» запускаются, и тебя утвердили на роль Хельмута». Фотограф в этот момент снимала, и у меня есть фото где я стою, слушаю это и улыбаюсь. Я не мог перестать улыбаться весь вечер».

Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе»

«Я очень себя берёг, чтобы не заболеть и не потерять роль. Потому что если я заболею, меня заменят за секунду. Я вообще из дома не выходил. Я с мылом мыл телефон. Я всё обрабатывал спиртом на всякий случай.
И вот я прилетаю, меня забирают в аэропорту и везут в студию, чтобы сразу сдать тест. Мы сдавали тесты иногда по два раза в день во время съёмок. Я приезжаю, встречаю на этом же тесте Джуда Лоу, Эзру Миллера. И я просто не могу поверить в то, что я здесь. Иду делаю тест, и мне говорят: «У тебя ковид». Я был вообще единственный актёр, который заболел ковидом на этих съёмках. Я еду в карантинную квартиру, которую мне предоставила студия Warner Bros. И мне говорят: «Жди, завтра с тобой свяжутся». Вот это были сутки. Я был уверен, что меня заменят. Так должно было быть, это простой бизнес, менеджмент. Неизвестный актёр, который для продакшена не ценен. Ценен только режиссёру, который почему-то захотел, чтобы эту роль сыграл я.

Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе»

Мне прислали имейл, в котором было написано, что завтра утром со мной свяжется режиссёр фильма Дэвид Йейтс. Ну явно он со мной свяжется не для того, чтобы пожелать мне хорошего карантина. И я просто жду эти сутки. Я был просто раздавлен. На следующее утро звонит Дэвид и говорит: «Эй, как дела, ты как там? Мне так жаль, что у тебя ковид. Слушай, там если тебе какие-то фрукты нужны, продукты, мы тебе сейчас передадим телефон, чтобы у тебя был местный номер. И если тебе что-то понадобится, ты просто пиши сразу менеджеру по актёрам, всё что угодно, тебе всё будут привозить». Я такой: «А я остаюсь в проекте?» Он такой: «Конечно, ты что. Мы просто подвинем эту сцену, нам сейчас есть что снимать». Я заплакал. То, как он поступил…По слухам, продакшн сказал ему: «Дэвид, какие две недели, ты с ума сошёл? Какой русский актёр? Давай возьмём какого-нибудь немца». Он сказал: «Нет, он мне нужен». Они подождали две недели, за это время как раз «Тетрис» начал опять сниматься. Я не смог. Была переписка с Мэттью Воном, который спрашивал у меня, как нам быть. Это была целая эпопея о том, как мы пытались сохранить мои роли в двух этих проектах. И в итоге это не получилось, утвердили Никиту, я безумно счастлив, что это он, и он гораздо больше подходит на эту роль. Он в принципе больше похож на этого чувака. Я мог бы и провалиться в этой роли, потому что это действительно сложно было бы для меня. Но я, конечно, переживал эту потерю с «Тетрисом» - ведь это потеря главной роли в связи с тем, что у тебя не сходятся две недели в январе. Но так должно было быть».
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обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   17.03.2023 - 15:04
В обществе Дудя выглядит потрясающе. "Герой"! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе» фотографии
Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе» фотографии
Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе» фотографии
Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе» фотографии
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