Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе»

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Актёр показал пограничникам фальшивую справку о съёмках в Армении

Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России

16 марта

Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы

Раньше этот же мужчина вламывался в дом к Николасу Кейджу