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Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина

17 марта
2023 год

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17 марта 2023
Компания «Виасат» отметила 20-летний юбилей вещания в России 15 марта в московском центре дизайна ARTPLAY. Для гостей мероприятия приготовили оригинальную развлекательную программу, футуристические инсталляции и фотозоны и выставку с арт-объектами. С помощью новой зрелищной технологии 3D-мэппинга стены пространства ожили и перенесли гостей в кинодекорации культовых фильмов, исторические локации, прохладные джунгли и жаркие пустыни.
За двадцать лет Виасат расширила сетку вещания с двух каналов до тринадцати. А к своему 20-летию провела масштабный ребрендинг, объединив все телеканалы в единую бренд-систему viju (вижу). Поздравить «Виасат» с юбилеем пришли Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Дина Корзун, Даниил Белых, Янина Студилина, Виктор Васильев, Анна Снаткина, Ксения Суркова, Анастасия Меськова и другие.

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Дина Корзун

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Ирина Безрукова

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Янина Студилина

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Ксения Суркова

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Алёна Чехова

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Катерина Шпица

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Кузьма Сапрыкин

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Анастасия Меськова

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Юрий Быков

Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина
фото: Анна Банщикова
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   17.03.2023 - 17:59
Очень классный фон для фото выбран! Наконец то что-то правда оригинальное, а не банальное повторение просто пресс-волла или красной дорожки в миллионе вариаций читать далее>>
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Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина фотографии
Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина фотографии
Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина фотографии
Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина фотографии
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