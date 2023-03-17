Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина

Компания «Виасат» отметила 20-летний юбилей вещания в России 15 марта в московском центре дизайна ARTPLAY. Для гостей мероприятия приготовили оригинальную развлекательную программу, футуристические инсталляции и фотозоны и выставку с арт-объектами. С помощью новой зрелищной технологии 3D-мэппинга стены пространства ожили и перенесли гостей в кинодекорации культовых фильмов, исторические локации, прохладные джунгли и жаркие пустыни.
За двадцать лет Виасат расширила сетку вещания с двух каналов до тринадцати. А к своему 20-летию провела масштабный ребрендинг, объединив все телеканалы в единую бренд-систему viju (вижу). Поздравить «Виасат» с юбилеем пришли Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Дина Корзун, Даниил Белых, Янина Студилина, Виктор Васильев, Анна Снаткина, Ксения Суркова, Анастасия Меськова и другие.
обсуждение >>