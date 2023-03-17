Юбилей: Дина Корзун, Катерина Шпица и Янина Студилина

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Актриса призналась, что после смерти отца иначе взглянула на всё его окружение

«Это психологическая травма, определившая всю мою жизнь»: Мария Голубкина о кончине Андрея Миронова

Александр Кузнецов рассказал, как получил роль в «Фантастических тварях» и потерял роль в «Тетрисе»

Актёр показал пограничникам фальшивую справку о съёмках в Армении

Александр Кузнецов рассказал, как использовал имя Сарика Андреасяна для выезда из России

16 марта

Джейкоба Элорди преследует 61-летний мужчина, который дарит ему сладости и цветы

Раньше этот же мужчина вламывался в дом к Николасу Кейджу