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«Это психологическая травма, определившая всю мою жизнь»: Мария Голубкина о кончине Андрея Миронова

17 марта
2023 год

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17 марта 2023

Мария Голубкина призналась, что ей ужасно неприятно, когда Андрея Миронова называют её отчимом, а не отцом. Об этом актриса рассказала в интервью Валерии Гай Германике: «Мне это ужасно неприятно. Он мой отец. Это посторонние люди мне рассказывали. Мне папа ничего подобного не говорил. Он мне не говорил, что он мне отчим. Он мой отец».

«Это психологическая травма, определившая всю мою жизнь»: Мария Голубкина о кончине Андрея Миронова
фото: Андрей Миронов

Также актриса назвала кончину Миронова самой серьёзной психологической травмой: «Мы все вместе были на гастролях в Прибалтике, он поехал играть спектакль, а мы остались с мамой в Юрмале в гостинице. Он потерял сознание на спектакле, это уже была кома, и он прожил ещё полтора дня в больнице. Мы не успели доехать попрощаться. Меня вообще в учёт никто не брал. Моя мама не берёт в учёт, так сказать, объекты».

«Это психологическая травма, определившая всю мою жизнь»: Мария Голубкина о кончине Андрея Миронова
фото: Мария Голубкина

«Это травма моя психологическая вообще на всю жизнь, которая всю жизнь мою определила. Это был шок. Наверное, то, что сейчас называют посттравматическим расстройством - это оно и было. Это было внезапно. Совершенно неожиданно. И ещё меня травматизировало поведение взрослых. Я тогда поняла, что кругом какие-то бессердечные идиоты. Друзей нет. Остались друзья только Шура Ширвиндт и Шура Червинский, которые не оставили меня и не бросили. А так я увидела, как все довольно формально общаются…Папа же был очень известный артист, и очень витальный, живой. И он вокруг себя собирал огромную компанию. Он был такой центр маленькой вселенной, которая после его кончины собственно и распалась.
А вообще я просто поняла, насколько люди фальшивые. И на похоронах в том числе. Из похорон они сделали такой феноменальный цирк. Мы же все любим пиар. Тогда просто не принято было об этом говорить. Но назовём это тщеславием. Каждый хотел быть причастным к этому. Это была стая таких бессердечных совков, исключая пап Шур, Игоря Квашу и Григория Израилевича Горина. А так просто большая тьма набежала. Мама была сама по себе. Она, конечно, не поддержала меня, она же даже не подозревала, что у меня могут быть какие-то чувства».
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«Это психологическая травма, определившая всю мою жизнь»: Мария Голубкина о кончине Андрея Миронова фотографии
«Это психологическая травма, определившая всю мою жизнь»: Мария Голубкина о кончине Андрея Миронова фотографии
«Это психологическая травма, определившая всю мою жизнь»: Мария Голубкина о кончине Андрея Миронова фотографии
«Это психологическая травма, определившая всю мою жизнь»: Мария Голубкина о кончине Андрея Миронова фотографии
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