«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова

Споры о наличии у Константина Богомолова таланта стали за несколько лет его работы в московских театрах общим местом, разделив театралов на две группы - преданных поклонников и ярых критиков режиссёра. В рядах критиков оказалась и актриса Мария Голубкина, работавшая под руководством режиссёра в спектакле «Копилка». В интервью Валерии Гай Германике Голубкина уверенно заявила, что никогда больше не пойдёт работать к Богомолову, потому что не считает его профессионалом.
фото: Мария Голубкина
«Я никогда не пойду к Богомолову работать. Он не профессиональный человек, он ничего про эту профессию не знает. Да, я так думаю, и не только я. Король-то голый. То, что он делает - это просто слухи о том, что он молодец. Человек не понимает суть профессии. Он не умеет с актёрами работать. Он просто забил баки нашему продюсеру, в уши ему надул: «Это будет так!» Он взял хорошего художника. Но он не смог даже элементарную французскую пьесу поставить так, чтобы это можно было смотреть. С очень хорошими актёрами».
Феномен популярности Богомолова Голубкина объясняет грамотным пиаром и неспособностью людей отделить своё частное мнение от коллективного. «Я пошла на спектакль случайно - моя подруга позвала в МХТ. Через 15 минут после начала я поворачиваюсь к ней и говорю: «Это что, богомоловский спектакль? Ты куда меня заманила?
Первые ряды по 5-7 тысяч рублей. Все сидят. Никто же не пойдет в кассу забирать деньги. Тут надо всем партером сразу идти за возвратом. А все боятся, потому что думают: «Это я что-то не понимаю…» На сцене дико смешная пьеса Вуди Аллена. Никто не смеется вообще. Во МХТе люди с микрофонами, висят экраны. Это вообще! В театре надо разговаривать своим голосом! И этот прием он использует везде.
Людям не нравится. Дело в том, что МХТ — бренд. Туда все равно ходят. Так же как Большой театр. Что говорит Цискаридзе? Что невозможно смотреть на этот балет. Но люди идут и покупают билет на «Щелкунчика». Чтобы просто отметиться. Я был в МХТ. Понавилось? Нет. И самое смешное, что они в театр вообще больше не ходят после этих спектаклей. Зачем, какой смысл на эту скукотищу тратить деньги?»
фото: Константин Богомолов
Сама Мария имела опыт работы с Богомоловым над спектаклем «Копилка». «Когда мы делали спектакль, Богомолов ушёл после первого акта. У нас играли Борис Щербаков, Роман Мадянов, Евгения Добровольская, Иван Агапов, Оскар Кучера и я. Артисты первого класса. Я спросила: «Почему ты ушёл?» Он говорит: «Вы так плохо играли, я стеснялся с вами на поклоны остаться». Зайка!»
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