Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фильм «Айта»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова

18 марта
2023 год

Лайфстайл >>
18 марта 2023

Споры о наличии у Константина Богомолова таланта стали за несколько лет его работы в московских театрах общим местом, разделив театралов на две группы - преданных поклонников и ярых критиков режиссёра. В рядах критиков оказалась и актриса Мария Голубкина, работавшая под руководством режиссёра в спектакле «Копилка». В интервью Валерии Гай Германике Голубкина уверенно заявила, что никогда больше не пойдёт работать к Богомолову, потому что не считает его профессионалом.

«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова
фото: Мария Голубкина

«Я никогда не пойду к Богомолову работать. Он не профессиональный человек, он ничего про эту профессию не знает. Да, я так думаю, и не только я. Король-то голый. То, что он делает - это просто слухи о том, что он молодец. Человек не понимает суть профессии. Он не умеет с актёрами работать. Он просто забил баки нашему продюсеру, в уши ему надул: «Это будет так!» Он взял хорошего художника. Но он не смог даже элементарную французскую пьесу поставить так, чтобы это можно было смотреть. С очень хорошими актёрами».

Феномен популярности Богомолова Голубкина объясняет грамотным пиаром и неспособностью людей отделить своё частное мнение от коллективного. «Я пошла на спектакль случайно - моя подруга позвала в МХТ. Через 15 минут после начала я поворачиваюсь к ней и говорю: «Это что, богомоловский спектакль? Ты куда меня заманила?

Мнение коллег «Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове

Первые ряды по 5-7 тысяч рублей. Все сидят. Никто же не пойдет в кассу забирать деньги. Тут надо всем партером сразу идти за возвратом. А все боятся, потому что думают: «Это я что-то не понимаю…» На сцене дико смешная пьеса Вуди Аллена. Никто не смеется вообще. Во МХТе люди с микрофонами, висят экраны. Это вообще! В театре надо разговаривать своим голосом! И этот прием он использует везде.
Людям не нравится. Дело в том, что МХТ — бренд. Туда все равно ходят. Так же как Большой театр. Что говорит Цискаридзе? Что невозможно смотреть на этот балет. Но люди идут и покупают билет на «Щелкунчика». Чтобы просто отметиться. Я был в МХТ. Понавилось? Нет. И самое смешное, что они в театр вообще больше не ходят после этих спектаклей. Зачем, какой смысл на эту скукотищу тратить деньги?»

«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова
фото: Константин Богомолов

Сама Мария имела опыт работы с Богомоловым над спектаклем «Копилка». «Когда мы делали спектакль, Богомолов ушёл после первого акта. У нас играли Борис Щербаков, Роман Мадянов, Евгения Добровольская, Иван Агапов, Оскар Кучера и я. Артисты первого класса. Я спросила: «Почему ты ушёл?» Он говорит: «Вы так плохо играли, я стеснялся с вами на поклоны остаться». Зайка!»
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Он сатанист. Страшный и опасный человек»: Дмитрий Певцов о Константине Богомолове
Поиск по меткам
мнение
персоны
Иван АгаповВуди АлленКонстантин БогомоловВалерия Гай ГерманикаМария ГолубкинаЕвгения ДобровольскаяОскар КучераРоман МадяновНиколай ЦискаридзеБорис Щербаков
театры
Большой театрМХТ им. А.Чехова

фотографии >>
«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова фотографии
«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова фотографии
«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова фотографии
«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

Скорбим

Лэнс Реддик
17 марта ушёл из жизни американский актёр и музыкант Лэнс Реддик.
Леонид Митник
14 марта ушёл из жизни актёр Леонид Митник.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Алексей Золотовицкий
Сергей Карякин
Иван Колесников
Алиса Лозовская
Анна Полупанова
Борис Соколов
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Кевин Добсон
Брэд Дуриф
Эдвард Жентара
Лили Коллинз
Куин Латифа
Ванесса Эль Уильямс
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?