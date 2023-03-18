Анна Нетребко отсудила у «Метрополитен-оперы» более 200 тысяч долларов за отмену выступлений

Суд США обязал нью-йорский театр «Метрополитен-опера» выплатить певице Анне Нетребко
компенсацию в размере 200 тысяч долларов за отменённые в 2022 году выступления. Об этом сообщает The New York Times
со ссылкой на постановление суда.
Нетребко должна получить от «Метрополитен-оперы» выплаты за 13 несостоявшихся выступлений, так как по контракту театр обязан заплатить заказанному исполнителю, даже если позже решил его не нанимать. Все выступления Нетребко были отменены из-за её отказа выполнить требование театра о публичном осуждении действий президента России. Судья Говард Эдельман в постановлении заявил, что госпожа Нетребко безусловно является сторонницей Владимира Путина, но она имеет на это право и это не является нарушением контракта.
Нетребко также пыталась добиться выплаты дополнительных 400 тысяч долларов за выступления, которые обговаривались, но не были официально согласованы. Суд отказал ей в этом ходатайстве, так как контракты на эти концерты не были заключены.
Помимо этого, Анну оштрафовали на 30 тысяч долларов за публикацию в социальных сетях, в которой она назвала своих западных критиков «злыми, как слепые агрессоры»
: «Особенно отвратительно со стороны людей с Запада, удобно устроившихся в своём доме, не опасаясь за свою жизнь, притворяться храбрыми и утверждать, что «борются». Они такие же злые, как слепые агрессоры»
, – написала певица, что театр счёл неуместным.
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