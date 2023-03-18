Анна Нетребко отсудила у «Метрополитен-оперы» более 200 тысяч долларов за отмену выступлений

что почитать?

Главная тема От «Анны-детективъ 2» до «13 клинической»: все номинанты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за два года Вручение наград состоится 24 марта

Интервью Шарлотта Уэллс: «Фрэнки совершенно не подозревала, какой у нее талант» Постановщица фильма «Солнце моё» — о Поле Мескале, отдыхе в Турции и рефлексии

Спутник телезрителя «Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским В ночь с 15 на 16 марта, 01:15, СТС

Новости кино Александра Ребенок станет антагонистом Николая Добрынина во втором сезоне комедии «Против всех» Новые эпизоды сериала выйдут уже в этом году

Спутник телезрителя «14+»: Просто дети стали старше В ночь с 16 на 17 марта, 02:05, viju TV1000 русское