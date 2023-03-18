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«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл рассказал о борьбе с лейкемией

18 марта
2023 год

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18 марта 2023

Сэм Нилл, известный по роли во франшизе «Парк Юрского периода» и сериалу «Острые козырьки», в недавнем интервью The Guardian рассказал, что борется с раком крови 3-й стадии. О заболевании 75-летний актёр узнал в прошлом году.

«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл рассказал о борьбе с лейкемией

Первый курс химиотерапии оказался неэффективным. Тогда врачи предложили протестировать новый очень дорогой препарат, и актёр согласился. Он подписал договор с фармацевтической компанией, согласно которому, если через четыре месяца он будет жив, то лечение будет бесплатным. Нилл стал единственным человеком в Новом Южном Уэлсе, кто принимал это лекарство. Препарат помог актёру, – сейчас заболевание находится в стадии ремиссии. По его словам, лечение необходимо будет проходить ежемесячно до конца жизни.

«Я не боюсь умереть, но это [смерть] меня раздражает. Потому что я бы очень хотел прожить ещё десяток-другой лет. Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как всё это созреет. И у меня есть мои прекрасные маленькие внуки. Я хочу увидеть, как они вырастут», – поделился актёр.
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«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл рассказал о борьбе с лейкемией фотографии
«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл рассказал о борьбе с лейкемией фотографии
«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл рассказал о борьбе с лейкемией фотографии
«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл рассказал о борьбе с лейкемией фотографии
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