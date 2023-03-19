«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова

«Он мне предложил пожениться, я ему предложила пожениться. Но дело в том, что он не работает вообще. И не потому, что он вредный. Он просто не знает и не умеет это делать».
Участием в публичных шоу актриса хотела помочь Ливанову реализовать его актёрский потенциал, однако вскоре он понял, что его это не привлекает: «Это была помощь Боре. Он тогда вышел из тюрьмы, и для него это было серьёзное испытание. Мы участвовали в «жёлтых» программах, да. Помощь была в преодолении. Он с детства собирался стать актёром. У него не получилось в силу его дурного характера и разных особенностей. Он думал, что за нас порадуются, а про него писали, что он убийца. Я же вижу, что ему это важно и интересно. Если не помочь, это так бы и осталось у него, а теперь он видит, что это и не нужно».
«Это кураж, но я считаю, что всё сделала правильно. Я довольно хорошо разбираюсь в актёрских способностях. Если бы он не был дураком, он был бы большим артистом. То, что было с Ливановым, я сделала осознанно, потому что понимала, что наша пара не продержится долго. Сделала из этого пиар-ход. У Бори не хватило ума, он стал от себя что-то отвечать, тем самым обосрав всю нашу малину».
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