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«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова

19 марта
2023 год

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19 марта 2023
В 2017 году Мария Голубкина анонсировала свадьбу с Борисом Ливановым, сыном актёра Василия Ливанова, которой так и не суждено было состояться. В недавнем интервью Голубкина рассказала, почему так и не вышла замуж за Бориса, а также объяснила, зачем ходила с ним по ток-шоу сразу после того, как он досрочно вышел из тюрьмы.

«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова
фото: Мария Голубкина и Борис Ливанов

«Он мне предложил пожениться, я ему предложила пожениться. Но дело в том, что он не работает вообще. И не потому, что он вредный. Он просто не знает и не умеет это делать».

Участием в публичных шоу актриса хотела помочь Ливанову реализовать его актёрский потенциал, однако вскоре он понял, что его это не привлекает: «Это была помощь Боре. Он тогда вышел из тюрьмы, и для него это было серьёзное испытание. Мы участвовали в «жёлтых» программах, да. Помощь была в преодолении. Он с детства собирался стать актёром. У него не получилось в силу его дурного характера и разных особенностей. Он думал, что за нас порадуются, а про него писали, что он убийца. Я же вижу, что ему это важно и интересно. Если не помочь, это так бы и осталось у него, а теперь он видит, что это и не нужно».

«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова

«Это кураж, но я считаю, что всё сделала правильно. Я довольно хорошо разбираюсь в актёрских способностях. Если бы он не был дураком, он был бы большим артистом. То, что было с Ливановым, я сделала осознанно, потому что понимала, что наша пара не продержится долго. Сделала из этого пиар-ход. У Бори не хватило ума, он стал от себя что-то отвечать, тем самым обосрав всю нашу малину».
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«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова фотографии
«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова фотографии
«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова фотографии
«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова фотографии
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