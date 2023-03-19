«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова

Большой театр отменил
показы балета «Герой нашего времени» на либретто Кирилла Серебренникова
, запланированные на 5, 6 и 7 мая. Вместо этого покажут балет «Мастер и Маргарита» Эдварда Клюга
. Причины такого решения Большой театр не объясняет. Ранее приобретённые билеты остаются действительны. Кирилл Серебренников прокомментировал отмену балета в своём Телеграм-канале
.
«Шизофрения, как и было сказано»
, – написал режиссёр с отсылкой к произведению Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита», цитируя название шестой главы романа. Большой театр уже убирал из репертуара балет «Герой нашего времени» весной 2022 года, однако в марте 2023-го театр объявил, что показы пройдут 5, 6 и 7 мая. В списке авторов Серебренникова не указали.
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