Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова

19 марта
2023 год

Лайфстайл >>
19 марта 2023
Большой театр отменил показы балета «Герой нашего времени» на либретто Кирилла Серебренникова, запланированные на 5, 6 и 7 мая. Вместо этого покажут балет «Мастер и Маргарита» Эдварда Клюга. Причины такого решения Большой театр не объясняет. Ранее приобретённые билеты остаются действительны. Кирилл Серебренников прокомментировал отмену балета в своём Телеграм-канале.

«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова

«Шизофрения, как и было сказано», – написал режиссёр с отсылкой к произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», цитируя название шестой главы романа. Большой театр уже убирал из репертуара балет «Герой нашего времени» весной 2022 года, однако в марте 2023-го театр объявил, что показы пройдут 5, 6 и 7 мая. В списке авторов Серебренникова не указали.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Большой театр вернул в программу балет на либретто Кирилла Серебренникова
Поиск по меткам
цензура
персоны
Кирилл Серебренников
театры
Большой театр

фотографии >>
«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова фотографии
«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова фотографии
«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова фотографии
«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Елбонов
18 марта ушёл из жизни актёр Михаил Елбонов.
Лэнс Реддик
17 марта ушёл из жизни американский актёр и музыкант Лэнс Реддик.

День рождения >>

Артём Быстров
Вардуи Вардересян
Кирилл Грацинский
Марина Игнатова
Владимир Карпов (III)
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Владимир Лёд
Дарья Шпаликова
Урсула Андрес
Рэйчел Бланшар
Гленн Клоуз
Патрик МакГуэн
Рени Тэйлор
Брюс Уиллис
Луи Хэйворд
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Четыреста ударов
драма
Франция, 1959
Взломщик
триллер
США, 2023
Моя фея-проказница
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Люксембург, Германия, 2022
Путешественница во времени
драма, мелодрама
Франция, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
Джон Уик 4
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Коты Эрмитажа
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Кукольник
молодежный фильм, фильм ужасов
Россия, 2023
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
СпимГоворим
Россия, 2022
Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram