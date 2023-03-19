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Райан Рейнольдс продал долю в компании мобильной связи

19 марта
2023 год

Лайфстайл >>
19 марта 2023
Райан Рейнольдс решил продать долю в компании Mint Mobile в рамках сделки по продаже корпорации мобильной связи Ka'ena Corporation, общая сумма которой составила 1,35 миллиардов долларов. Mint Mobile был запущен в 2016 году и в последние годы завоевал популярность среди пользователей, которые ищут бюджетные альтернативы дорогим мобильным планам. Рейнольдс приобрёл долю в 25% в Mint Mobile в 2019 году. Таким образом, от продажи он получит около 340 миллионов долларов.

Райан Рейнольдс продал долю в компании мобильной связи
фото: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Также Рейнольдс вместе с актёром Робом МакЭлхенни владеет валлийским футбольным клубом Wrexham, который они купили в 2020 году за 2,5 миллиона долларов.
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Райан Рейнольдс продал долю в компании мобильной связи фотографии
Райан Рейнольдс продал долю в компании мобильной связи фотографии
Райан Рейнольдс продал долю в компании мобильной связи фотографии
Райан Рейнольдс продал долю в компании мобильной связи фотографии
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