«Показательная порка»: Дмитрий Назаров и Ольга Васильева рассказали об увольнении из МХТ им. Чехова

В середине января стало известно об увольнении Дмитрия Назарова
и его супруги Ольги Васильевой
из МХТ им. Чехова
. По словам актёров, сначала худрук театра Константин Хабенский
предложил им взять творческий отпуск, но спустя несколько дней изменил своё решение и попросил написать заявление об уходе.
«Этого решения от него ждали. И настаивали. Кроме нас, уволили Ахеджакову и Филиппенко. Надо понимать, что это показательная порка. Неприкасаемых нет. Нас в одночасье лишили театра, съёмок, гастролей в восьми городах. Гастроли отменили якобы по требованию населения»
, – рассказал Дмитрий Назаров.
Ольга добавила, что об увольнении они узнали, находясь в отпуске: «Хабенский заморозил наши проекты, сказав, что весной всё возобновится. Но потом перезвонил и сообщил: «К сожалению, так не получится. Вам следует написать заявление об уходе, иначе меня лишат брони на молодых актёров. На 29 человек». Мы сказали, что недопустим, чтобы ушли 29 наших коллег. И написали заявление по собственному желанию»
, – сказала актриса.
Назаров уверен, что Хабенский предложил им уволиться, находясь под чьим-то давлением: «Мне кажется, у Хабенского был тяжёлый разговор с кем-то. Потому что фразу «Это показательная порка, а я на неё не пойду» он сказал, а на следующий день всё же пошёл. Возможно, одним увольнением с поста художественного руководителя не обошлось бы. Он попал в сложное положение. Природной хитрости, свойственной Олегу Павловичу Табакову, ему не хватило»
, – заявил Дмитрий.
Актёр подчеркнул, что после увольнения его поддержали только 9 бывших коллег. В отношении остальных Дмитрий остался в недоумении: «Я хочу их понять. Ведь рано или поздно нам придётся встретиться! Как это будет происходить? Многие из них для меня стали нерукопожатными»
.
Сейчас Дмитрий Назаров и Ольга Васильева находятся в Израиле, через две недели у них начнутся концерты. Супруги не скрывают, что после отъезда из родной страны у них возникли трудности с деньгами. В связи с этим они не намерены отдыхать в эмиграции.
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