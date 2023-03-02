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Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги

2 марта
2023 год

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2 марта 2023

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сломал правую ногу, поскользнувшись на промёрзлом дереве. Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Дрвенград в горах на западе Сербии.

Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги

«Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолёта, поскользнулся на обычном промёрзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, которой смог несколько вправить её», – сказал Кустурица. Режиссёр уточнил, что находится в ортопедическом институте «Баница» в Белграде.
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Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги фотографии
Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги фотографии
Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги фотографии
Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги фотографии
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