Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица
сломал правую ногу, поскользнувшись на промёрзлом дереве. Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Дрвенград в горах на западе Сербии.
«Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолёта, поскользнулся на обычном промёрзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, которой смог несколько вправить её»
, – сказал
Кустурица. Режиссёр уточнил, что находится в ортопедическом институте «Баница» в Белграде.
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