Бен Аффлек рассказал о разводе с Дженнифер Гарнер

В одном из интервью Бен Аффлек назвал причиной своего алкоголизма проблемы в браке с Дженнифер Гарнер, на которой он был женат с 2005 по 2018 год. Тогда на его слова отреагировали крайне негативно – обвинять в своих зависимостях другого человека поклонники посчитали недопустимым. В недавнем интервью The Hollywood Reporter Бен объяснил, что его неправильно поняли.
фото: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
«Моё поведение – это полностью моя ответственность. Мысль, которую я пытался донести, была печальной. Любой, кто пережил развод, ведёт такие подсчёты: «Сколько у нас попыток, сколько ещё мы будем стараться?» Мы любили друг друга, заботились, уважали. В том интервью я пытался сказать: «Я слишком много пил, и чем менее счастливым я становился, неважно, в работе, в браке, тем больше стремился заполнить пустоту». Я думаю, что довольно ясно тогда сказал об этом. Это New York Post намеренно исказили мою цитату, чтобы сделать заголовок кликбейтным, а потом все его подхватили, и не имело значения, сколько раз я пытался сказать, что не виню свою бывшую жену в своём алкоголизме».
Бен Аффлек несколько раз лечился от алкогольной зависимости, о которой рассказывал публично. Сейчас актёр старается помогать другим зависимым: «Я стал – без моего собственного желания – олицетворением актёрского алкоголизма, выздоровления и всего такого. Самое приятное в этом то, что иногда мне звонят люди и говорят: «Эй, ты можешь мне помочь?» И мне так приятно это делать. Главная хитрость «12 шагов» заключается в том, что они хотят, чтобы вы помогали другим людям, потому что таким образом вы помогаете себе. Я часто говорю людям, что на их месте не стал бы раскрывать свою зависимость. Не нужно, чёрт возьми, никому говорить. Вот почему на обложке книги два слова, которые одинаково важны: «Анонимные Алкоголики». Это всегда должно быть анонимно».
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