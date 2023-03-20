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«Жалеем, что мало снимались вместе»: Бен Аффлек о дружбе с Мэттом Дэймоном

20 марта
2023 год

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20 марта 2023
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон прославились в 1998 году благодаря фильму «Умница Уилл Хантинг», для которого они написали сценарий. Вспоминая о совместной работе, Бен отмечает, что главной мотивацией для них всегда были деньги.

«Жалеем, что мало снимались вместе»: Бен Аффлек о дружбе с Мэттом Дэймоном

«Когда мы писали сценарий для «Умницы Уилла Хантинга», мы хотели, чтобы этот фильм помог нам стать востребованными актёрами, а не потому, что мы хотели быть сценаристами. Когда мы добились успеха и у нас появилась возможность снимать фильмы, мы ею воспользовались. Мы с Мэттом росли довольно скромно, поэтому казалось безответственным не устроиться на работу, на которой платят много денег. Моя мать зарабатывала около 30 тысяч долларов в год, работая учительницей в государственной школе в Бостоне. Я помню, как заработал 600 тысяч долларов за «Армагеддон» и подумал: «Это зарплата моей матери за 20 лет». Просто казалось абсурдным, что ты упустишь такую возможность, какой бы она ни была».

Оглядываясь назад, Бен и Мэтт жалеют, что мало снимались вместе: «Я работаю и дружу с ним столько лет, потому что я доверяю ему и люблю его, и я знаю, что это честный человек. В нашем бизнесе неудача даётся тяжело, а успех сбивает с толку и может заставить вас сбиться с курса. Эта дружба была опорой для меня на протяжении многих лет. Во время съёмок в «Последней дуэли» мы много рассуждали и поняли, что жалеем о том, что мало снимались вместе. Мы зря послушали тех, кто говорил нам, что нам надо строить свои карьеры по отдельности, потому что иначе люди всегда будут ассоциировать нас друг с другом и это помешает нам», – рассказал Аффлек.
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АрмагеддонПоследняя дуэльУмница Уилл Хантинг

фотографии >>
«Жалеем, что мало снимались вместе»: Бен Аффлек о дружбе с Мэттом Дэймоном фотографии
«Жалеем, что мало снимались вместе»: Бен Аффлек о дружбе с Мэттом Дэймоном фотографии
«Жалеем, что мало снимались вместе»: Бен Аффлек о дружбе с Мэттом Дэймоном фотографии
«Жалеем, что мало снимались вместе»: Бен Аффлек о дружбе с Мэттом Дэймоном фотографии
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