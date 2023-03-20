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«Я – олицетворение дисциплины»: Эва Лонгория о воспитании сына

20 марта
2023 год

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20 марта 2023
Ева Лонгория рассказала о принципах воспитания 4-летнего сына Сантьяго и призналась, что её можно назвать строгой матерью.

«Я – олицетворение дисциплины»: Эва Лонгория о воспитании сына

По словам актрисы, дисциплина имеет огромное значение в её доме: «Я олицетворение дисциплины. Я очень строгая, но в то же время любящая и готовая поддержать. У нас соблюдаются правила. Если пришло время спать, значит, нужно спать; если я сказала, что нельзя съесть конфету, значит, нельзя. Если разрешила одну, то одну и точка. Если он хочет поиграть в игру на iPad, то есть ограничение по времени. После того как поест, он должен отнести посуду в раковину. Также мы вместе готовим еду, и он обязан убираться. Он ненавидит уборку», – рассказала Ева. Актриса призналась, что после рождения ребёнка она перестала быть для себя центром вселенной, и её внимание переключилось на Сантьяго.
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«Я – олицетворение дисциплины»: Эва Лонгория о воспитании сына фотографии
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