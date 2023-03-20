Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фильм «Айта»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова

20 марта
2023 год

Лайфстайл >>
20 марта 2023

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Коты Эрмитажа», главных героев которого озвучивали Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный. Историю о приключениях кота Винсента и мыши Мориса в Санкт-Петербурге первыми посмотрели Вадим Галыгин, Зепюр Брутян с Мией и Тимофеем Прилучными, Екатерина Кабак, Наталья Земцова, Елена Бирюкова, Елена Борщёва, Дмитрий Красилов и многие другие.

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Вадим Галыгин с семьёй

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Зепюр Брутян с Мией и Тимофеем Прилучными

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Екатерина Кабак с дочерью

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Елена Бирюкова

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Наталья Земцова с дочерью

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Владимир Сычёв с семьёй

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Елена Борщёва с дочерью и Алёна Чехова

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Григорий Калинин с семьёй

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Полина Гагарина

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Надя Ручка с семьёй

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Дмитрий Красилов со спутницей

Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова
фото: Роман Курцын
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   20.03.2023 - 18:40
Жаль деток Агаты Муцениеце. Лучше бы рядом с мамой и папой были. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекдетиДетское кино / Детистиль
персоны
Елена БирюковаЕлена БорщёваПолина ГагаринаВадим ГалыгинНаталья ЗемцоваЕкатерина КабакГригорий КалининДмитрий КрасиловРоман КурцынАнна ПесковаЗепюр Прилучная-БрутянПавел ПрилучныйНадежда РучкаАлёна Чехова
фильмы
Коты Эрмитажа

фотографии >>
Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова фотографии
Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова фотографии
Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Кох
20 марта ушла из жизни артистка цирка Татьяна Кох.
Михаил Елбонов
18 марта ушёл из жизни актёр Михаил Елбонов.
Лэнс Реддик
17 марта ушёл из жизни американский актёр и музыкант Лэнс Реддик.

День рождения >>

Борис Георгиевский
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Хуго Лаур
Сергей Поначевный
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Анук Гринбер
Джейн Марч
Майкл Редгрейв
Ренато Сальватори
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Четыреста ударов
драма
Франция, 1959
Взломщик
триллер
США, 2023
Моя фея-проказница
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Люксембург, Германия, 2022
Путешественница во времени
драма, мелодрама
Франция, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
Джон Уик 4
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Коты Эрмитажа
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Кукольник
молодежный фильм, фильм ужасов
Россия, 2023
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
СпимГоворим
Россия, 2022
Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
все фильмы в прокате >>

что почитать?