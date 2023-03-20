Кошачий отряд: Зепюр Брутян, Наталья Земцова и Елена Бирюкова

«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова
Актриса считает слухи о таланте режиссёра сильно преувеличенными
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Коты Эрмитажа», главных героев которого озвучивали Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный. Историю о приключениях кота Винсента и мыши Мориса в Санкт-Петербурге первыми посмотрели Вадим Галыгин, Зепюр Брутян с Мией и Тимофеем Прилучными, Екатерина Кабак, Наталья Земцова, Елена Бирюкова, Елена Борщёва, Дмитрий Красилов и многие другие.
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