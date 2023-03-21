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Александр Скарсгорд подтвердил, что впервые стал отцом

21 марта
2023 год

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21 марта 2023
На премьере четвёртого сезона сериала «Наследники» 46-летний Александр Скарсгорд в интервью журналисту издания «Entertainment Tonight» подтвердил слухи о рождении первенца. Актёр поблагодарил журналиста, поздравившего его с прибавлением в семействе, и показал мягкую игрушку, которую новорождённому передал поклонник.

Александр Скарсгорд подтвердил, что впервые стал отцом
фото: Александр Скарсгорд

Впрочем, только этим Александр и ограничился, не выдав никакой информации о поле или имени ребёнка. Впервые Александра и его возлюбленную, актрису Туву Новотны заметили на улицах Нью-Йорка прогуливающимися с коляской и ребёнком в ноябре прошлого года.
У 43-летней Тувы ещё есть 16-летняя дочь Элла, а вот для 46-летнего Александра новорождённый малыш стал первенцем.

Александр Скарсгорд подтвердил, что впервые стал отцом
фото: Тува Новотны

В интервью Челси Хэндлер в 2013 году Александр сказал, что хочет побить рекорд отца, актёра Стеллана Скарсгорда, у которого восемь детей. «Я вырос в сумасшедшем доме. Но это было очень весело - вокруг постоянно бегало много людей и собак. Это был такой немного богемный стиль жизни. Двери дома всегда были открыты. Мои кузены жили этажом выше в том же здании в Стокгольме, что и мы. Мои бабушка и дедушка жили через дорогу. Можно было ситком снимать - у нас как минимум человек 25 собиралось к ужину».
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Александр Скарсгорд подтвердил, что впервые стал отцом фотографии
Александр Скарсгорд подтвердил, что впервые стал отцом фотографии
Александр Скарсгорд подтвердил, что впервые стал отцом фотографии
Александр Скарсгорд подтвердил, что впервые стал отцом фотографии
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