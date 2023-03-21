Александр Скарсгорд подтвердил, что впервые стал отцом

На премьере четвёртого сезона сериала «Наследники» 46-летний Александр Скарсгорд в интервью журналисту издания «Entertainment Tonight» подтвердил слухи о рождении первенца. Актёр поблагодарил журналиста, поздравившего его с прибавлением в семействе, и показал мягкую игрушку, которую новорождённому передал поклонник.
В интервью Челси Хэндлер в 2013 году Александр сказал, что хочет побить рекорд отца, актёра Стеллана Скарсгорда, у которого восемь детей. «Я вырос в сумасшедшем доме. Но это было очень весело - вокруг постоянно бегало много людей и собак. Это был такой немного богемный стиль жизни. Двери дома всегда были открыты. Мои кузены жили этажом выше в том же здании в Стокгольме, что и мы. Мои бабушка и дедушка жили через дорогу. Можно было ситком снимать - у нас как минимум человек 25 собиралось к ужину».
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