Аманда Байнс госпитализирована в психиатрическую клинику

По сообщениям таблоида «TMZ»
, Аманда Байнс
была госпитализирована в психиатрическую клинику прямиком с улиц Лос-Анджелеса, по которым она разгуливала без одежды. Свидетель происшествия сообщил изданию, что ранним утром воскресного дня совершенно голая актриса остановила на улице автомобиль и сообщила водителю, что у неё случился психоз. После чего сама вызвала скорую помощь.
Байнс забрали в полицейский участок, где команда врачей-психиатров установила, что актриса нуждается в госпитализации. На данный момент Аманда находится в клинике, и скорее всего, проведёт там несколько дней.
Почти год назад Аманда освободилась от 9-летнего опекунства. Мать Аманды стала её опекуном в 2013 году, после того, как выяснилось, что у актрисы серьёзные проблемы с психическим здоровьем. Аманде диагностировали биполярное расстройство, характеризующееся регулярной сменой маниакальных и депрессивных эпизодов. Причиной для опекунства, однако, стал вовсе не диагноз, а серия диких выходок Аманды: от вождения в нетрезвом виде и злоупотребления веществами до поджога подъездной дорожки соседей. Родители актрисы подали документы на опекунство над ней после того, как Аманда разразилась в соцсетях серией публикаций о том, что стала жертвой насилия со стороны собственного отца. Позже актриса написала, что отец никогда не применял к ней насилие и добавила, что все эти гадкие вещи её заставил написать микрочип, имплантированный в её мозг, и что именно отец «приказал» чипировать её.
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