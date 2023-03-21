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«Оставаться с дочерью наедине мне уже не страшно»: Лиза Моряк о материнстве

21 марта
2023 год

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21 марта 2023
Месяц назад у Лизы Моряк и Сарика Андреасяна родилась дочь, которую назвали «древним армянским именем» Элизабет. Сарик уже опытный отец, а вот для Лизы рождение дочери стало совершенно новым опытом. О том, как изменилась её жизнь и как ей даётся материнство, актриса рассказала в интервью изданию «Hello!»

«Оставаться с дочерью наедине мне уже не страшно»: Лиза Моряк о материнстве

О родах и осознании нового этапа в жизни

«Я ещё до конца не осознаю, как круто изменилась жизнь. Мне кажется, осознание придёт чуть позже. Потому что прошло всего ничего, через пару дней нам только месяц. И сильный стресс — это сами роды. Я на них так сильно устала, что когда родилась дочь, и мне положили её на живот, у меня даже не было сил плакать. Затем я находилась три дня в родовом отделении, что тоже вызвало у меня стресс. Стены не родные, молоко не приходит, сна нет. Потом выписка и смена локации, но уже в домашнюю обстановку — тоже стресс. Ведь если в родовом отделении тебе подсказывали в уходе медсестры, то дома ты остаёшься наедине с ней и даже не понимаешь, с чего начать».

«Оставаться с дочерью наедине мне уже не страшно»: Лиза Моряк о материнстве

О материнстве

«Мне кажется, я с [новым статусом и стрессом] не справляюсь. Вот мой муж Сарик увидел мои страдания и мешки под глазами от бессонных ночей и на 8 марта подарил вместо тюльпанов — няню! И знаете: и стресс ушёл, и солнце стало радовать, и я даже немного выспалась. Она меня многому учит! Ведь первый ребенок у современной девушки — это её собственный, поэтому мне нужны знания. И сейчас, спустя месяц, могу сказать, что оставаться с дочерью наедине мне уже не страшно, и я ловко с ней управляюсь. А к прерывистому сну привыкаешь».
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