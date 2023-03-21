Михаил Тарабукин предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

Актёр Михаил Тарабукин
, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Кухня»
и «Отель Элеон»
, предстанет перед Мировым судом Санкт-Петербурга, чтобы объяснить отказ от освидетельствования.
Об этом сообщает издание «Комсомольская правда»
со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга. Ночью 20 января 2023 года в городе Мытищи Московской области сотрудники дорожной полиции остановили Mercedes-Benz, за рулём которого находился Тарабукин. Состояние актёра свидетельствовало об алкогольном опьянении: запах спиртного, невнятная речь, плохая координация движений. Однако от медицинского освидетельствования, дачи показаний и подписи протокола актёр отказался. 20 марта 2023 года дело в отношении артиста поступило в Мировой суд Санкт-Петербурга.
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