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Михаил Тарабукин предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

21 марта
2023 год

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21 марта 2023

Актёр Михаил Тарабукин, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», предстанет перед Мировым судом Санкт-Петербурга, чтобы объяснить отказ от освидетельствования.

Михаил Тарабукин предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга. Ночью 20 января 2023 года в городе Мытищи Московской области сотрудники дорожной полиции остановили Mercedes-Benz, за рулём которого находился Тарабукин. Состояние актёра свидетельствовало об алкогольном опьянении: запах спиртного, невнятная речь, плохая координация движений. Однако от медицинского освидетельствования, дачи показаний и подписи протокола актёр отказался. 20 марта 2023 года дело в отношении артиста поступило в Мировой суд Санкт-Петербурга.
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обсуждение >>
№ 2
Дарья Логич   21.03.2023 - 18:42
Такое поведение, конечно, вообще никому не должно сходить с рук. Понятно, что актер может думать иначе, но за руль садиться пьяным это просто последнее дело читать далее>>
№ 1
nord   21.03.2023 - 18:03
Меньше пить надо. Походит пешком. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Михаил Тарабукин предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде фотографии
Михаил Тарабукин предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде фотографии
Михаил Тарабукин предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде фотографии
Михаил Тарабукин предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде фотографии
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