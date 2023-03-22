Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд

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Финская криминальная драма о семье способна удивить
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21 марта в Голливуде состоялась первая церемония награждения премии Fashion Trust US Awards, чествующей молодых дизайнеров. Среди гостей церемонии были не только представители модной индустрии, но и всемирно известные потребители её продукции: Деми Мур, Кейт Бекинсейл, Оливия Уайлд, Фиби Тонкин, Кирнан Шипка, Мария Шарапова, Хайди Клум и другие.
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