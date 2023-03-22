Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фильм «Айта»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд

22 марта
2023 год

Лайфстайл >>
22 марта 2023

21 марта в Голливуде состоялась первая церемония награждения премии Fashion Trust US Awards, чествующей молодых дизайнеров. Среди гостей церемонии были не только представители модной индустрии, но и всемирно известные потребители её продукции: Деми Мур, Кейт Бекинсейл, Оливия Уайлд, Фиби Тонкин, Кирнан Шипка, Мария Шарапова, Хайди Клум и другие.

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Деми Мур с дочерью Скаут

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Мария Шарапова

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Кирнан Шипка

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Хайди Клум

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Фиби Тонкин

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Оливия Уайлд

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Кейт Бекинсейл

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Зои Дойч

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Кэт Грэм

Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд
фото: Пэрис Джексон
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Пола АбдулКейт БекинсейлКэт ГрэмЗои ДойчДженна ДьюанХайди КлумДеми МурКэтрин НьютонФиби ТонкинОливия УайлдКирнан Шипка

фотографии >>
Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд фотографии
Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд фотографии
Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд фотографии
Будущее моды: Кейт Бекинсейл, Деми Мур и Оливия Уайлд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Кох
20 марта ушла из жизни артистка цирка Татьяна Кох.
Михаил Елбонов
18 марта ушёл из жизни актёр Михаил Елбонов.

День рождения >>

Алиага Агаев
Игорь Арнаутов
Илья Ермолов
Георгий Жжёнов
Мария Капнист
Игорь Марычев
Дмитрий Паламарчук
Елена Финогеева
Виктор Хориняк
Фанни Ардан
Бруно Ганц
Нино Манфреди
Лена Олин
Таня Реймонд
Риз Уизерспун
Уильям Шатнер
все родившиеся 22 марта >>

Афиша кино >>

Четыреста ударов
драма
Франция, 1959
Взломщик
триллер
США, 2023
Моя фея-проказница
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Люксембург, Германия, 2022
Путешественница во времени
драма, мелодрама
Франция, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
Джон Уик 4
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Коты Эрмитажа
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Кукольник
молодежный фильм, фильм ужасов
Россия, 2023
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
СпимГоворим
Россия, 2022
Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
все фильмы в прокате >>

что почитать?