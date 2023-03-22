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Дженнифер Лопес выпустила коллекцию обуви совместно с Revolve

22 марта
2023 год

Лайфстайл >>
22 марта 2023
На третьем десятке карьеры Дженнифер Лопес может себе позволить наслаждаться извлечением высокопроцентных дивидендов из собственного имени. Пару недель назад Джей представила коллекцию нижнего белья, «созданную» совместно с брендом Intimissimi. А на этой неделе очередным способом монетизации имени Дженнифер Лопес стала коллаборация артистки с популярным ритейлером Revolve, для которого она якобы разработала капсульную коллекцию именной обуви. Естественно, дизайн туфель и босоножек, представленных в коллекции, соответствует стилю самой Джей: каблуки, платформа, блёстки, сальса и ча-ча-ча. К коллекции традиционно прилагались сногсшибательная промо-фотосессия и вечеринка по случаю запуска продаж.

Дженнифер Лопес выпустила коллекцию обуви совместно с Revolve

Дженнифер Лопес выпустила коллекцию обуви совместно с Revolve

Дженнифер Лопес выпустила коллекцию обуви совместно с Revolve
фото: Джей на вечеринке по случаю запуска коллекции
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Дженнифер Лопес выпустила коллекцию обуви совместно с Revolve фотографии
Дженнифер Лопес выпустила коллекцию обуви совместно с Revolve фотографии
Дженнифер Лопес выпустила коллекцию обуви совместно с Revolve фотографии
Дженнифер Лопес выпустила коллекцию обуви совместно с Revolve фотографии
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