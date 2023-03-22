«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик

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Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия»

Теперь официально: Валерия Гай Германика поставит сериал про княгиню Ольгу

Интервью

Жанна Кадникова: «Время не имеет значения, всегда хочется говорить о чем-то человеческом»

Режиссер, соавтор сценария сериала «Кафе «Куба» о работе над проектом, ощущении времени и успехе «Бедных людей»