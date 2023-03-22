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«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик

22 марта
2023 год

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22 марта 2023
По случаю выхода фильма «Тетрис», премьера которого состоится 31 марта на Нетфликсе, в отечественном медийном пространстве наблюдается высокое содержание интервью с Никитой Ефремовым. Вот и Светлана Бондарчук решила не отставать от коллег и пригласила актёра в своё ютюб-шоу, чтобы поговорить о духовных практиках и пути к просветлению. Покончивший с вредными привычками Ефремов ещё несколько лет назад обратил взор вглубь себя и начал путешествие к осознанности с помощью психологов и медитаций. Цель, которую преследует актёр, стара как буддизм - освобождение от страстей и обретение покоя. «Чего я хотел от духовных практик? Да мне хотелось получить состояние покоя. Вроде всё есть, а где вот это счастье на всю жизнь до конца? Где то пространство, где нет мыслей и есть чистое восприятие? Вот, наверное, для этого я и делаю практики».

«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик

На вопрос Светланы, какие качества интересуют Никиту в собеседнике, актёр ответил, что неплохо было бы не пытаться разобрать людей на качества, а воспринимать их целиком такими, какие они есть. Что на практике даётся всем нам очень нелегко.

«Я скорее вижу не человека, а свою оценку этого человека. Когда я смотрю на человека, я чувствую, классно нам с ним будет или нет. Это практически сразу происходит.
Мне так запала фраза Булгакова, что злых людей не существует, есть несчастливые. Это меня по-другому развернуло по отношению к людям. Зачастую все мои блоки в общении с людьми не из-за них, а из-за меня. Из-за моих страхов или определённой картинки, которую я вижу. Но есть же такие люди, которые могут видеть то, что есть [на самом деле]».

«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик

«Я знаю, как я пристраиваюсь к людям или компаниям. Например, если я вхожу в компанию и чувствую неловкость, потому что никого там не знаю, я могу начать шутить, и этот юмор является моим контролем. Я создаю этим юмором те правила игры, которые удобны мне, и буду держать таким образом людей на расстоянии. Сложнее всего мне просто расслабиться и воспринимать человека таким, какой он есть, мне сразу хочется его категоризировать. Мне почему-то кажется, что это более-менее у всех так. Поэтому увидеть бы человека таким, какой он есть, как говорится, нюхать розы не через противогаз своих оценок - вот это было бы клёво».
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«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик фотографии
«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик фотографии
«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик фотографии
«Хотелось получить состояние покоя»: Никита Ефремов о целях духовных практик фотографии
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