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«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой

22 марта
2023 год

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22 марта 2023
В интервью изданию «7 Дней» Екатерина Климова, отметившая недавно 45-летие, поделилась с читателями секретами красоты и здоровья. Актриса развеяла миф о том, что красота требует огромного количества денег и дала совет, как лучше всего выбирать косметологов.

«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой

«Прежде всего надо заниматься своим здоровьем. Потому что красота в первую очередь идёт изнутри. И дело даже не в том, съедим мы или нет что-то лишнее, а в том, что исходит от нас. Об этом и христианские богословы говорят: важно не то, что входит в тебя, а что из тебя выходит. Прежде всего надо думать о том, что ты говоришь, как ты себя ведёшь. По-моему, никакая улыбка не может испортить лицо мимическими морщинами. А вот постоянное уныние, печаль, злость, зависть очень ярко отражаются на внешности».

«Что касается собственно ухода за собой - процедур для лица и тела, спортивных занятий, то тут секрет прежде всего в их регулярности. Чем раньше мы начинаем всем этим заниматься, тем лучше. А чтобы выбрать правильный салон или мастера, обращайте внимание на окружающих. Приглянулся маникюр у подружки, спроси: «Где ты его делала?» И иди туда. Если тебе нравится, в каком состоянии лицо у коллеги, спроси «А кто твой косметолог?» Не надо слушать звёзд в соцсетях, которые рассказывают, что делают такую-то процедуру там-то или там-то. Слушайте подруг, знакомых, коллег - сарафанное радио».

«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой

«Нет единых канонов красоты, стиля, секретов, которые бы помогли сейчас и всем. Часто слышу: «Вот если бы у меня был миллион, я стала бы красивой». Это иллюзия. Но я могу рассказать, как сэкномить эти деньги. Например, как в процессе жизни сохранить волосы, чтобы потом их не восстанавливать. Ведь мы сначала годами экспериментируем в угоду моде, творим со своим организмом что попало. А потом удивляемся, когда у нас что-то перестало расти или выпало. Мне кажется, в уходе за собой понятие «модно» надо убрать совсем. Лучше искать то, что идёт конкретно тебе. Красота - это чистые волосы, ухоженная кожа, выспавшийся вид. И к этому надо постоянно стремиться».
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«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой фотографии
«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой фотографии
«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой фотографии
«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой фотографии
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