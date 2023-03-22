«Понятие «модно» надо убрать совсем»: Екатерина Климова об уходе за собой

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«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова

Актёр не винит бывшую жену в своём алкоголизме

Бен Аффлек рассказал о разводе с Дженнифер Гарнер

От скинхеда до премьер-министра: 65 лет Гэри Олдману

Интервью

Жанна Кадникова: «Время не имеет значения, всегда хочется говорить о чем-то человеческом»

Режиссер, соавтор сценария сериала «Кафе «Куба» о работе над проектом, ощущении времени и успехе «Бедных людей»