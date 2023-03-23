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Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов

23 марта
2023 год

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23 марта 2023
21 марта в рамках закрытых кинопоказов «Смотровая» в Москве прошёл премьерный показ нового сериала онлайн-кинотеатра Premiere «Колотушка». Съёмки сериала о культуре Поп-ММА проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело». Среди гостей премьеры были замечены Ирина Горбачёва, Никита Дювбанов, Андрей Пынзару, Александра Власова, Ирина Безряднова и другие.

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов
фото: Ирина Горбачёва

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов
фото: Александра Власова

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов
фото: Андрей Пынзару

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов
фото: Денис Котов

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов
фото: Зарина Менгли

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов
фото: Ирина Безряднова

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов
фото: Никита Дювбанов

Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов
фото: Таша Цветкова

Сериал «Колотушка» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier.

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Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов фотографии
Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов фотографии
Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов фотографии
Пашка-рукопашка: Ирина Горбачёва, Александра Власова и Никита Дювбанов фотографии
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