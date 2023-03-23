Екатерина Климова рассказала о необычном хобби

Жанна Кадникова: «Время не имеет значения, всегда хочется говорить о чем-то человеческом»
Режиссер, соавтор сценария сериала «Кафе «Куба» о работе над проектом, ощущении времени и успехе «Бедных людей»
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Во время пандемии коронавирусной инфекции засевшим в самоизоляции жителям планеты Земля в качестве утешения предлагалось начать штурм огромного массива знаний, оказавшихся в открытом доступе. Однако далеко не всем удавалось отвлечься от тревоги и с умом воспользоваться освободившимся временем, чтобы освоить новые навыки и знания. Екатерина Климова оказалась в числе тех, кто сумел обернуть эту ситуацию себе на пользу: актриса решила, что это отличное время для изучения английского языка и освоения необычного хобби.
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