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Екатерина Климова рассказала о необычном хобби

23 марта
2023 год

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23 марта 2023

Во время пандемии коронавирусной инфекции засевшим в самоизоляции жителям планеты Земля в качестве утешения предлагалось начать штурм огромного массива знаний, оказавшихся в открытом доступе. Однако далеко не всем удавалось отвлечься от тревоги и с умом воспользоваться освободившимся временем, чтобы освоить новые навыки и знания. Екатерина Климова оказалась в числе тех, кто сумел обернуть эту ситуацию себе на пользу: актриса решила, что это отличное время для изучения английского языка и освоения необычного хобби.

Екатерина Климова рассказала о необычном хобби

«Мне всегда не хватало знания английского языка. Поэтому год назад, 24 января, на свой день рождения я начала учить английский. Кстати, мне не раз предлагали какие-то проекты, где был нужен иностранный язык, но я всегда отказывалась. А тут, видимо, время пришло. И теперь учусь - не для проектов, а для себя», - рассказала актриса в интервью изданию «7 Дней».

«А ещё, когда сидела на карантине во время пандемии, начала расписывать окна. В готическом стиле, специальными красками - они застывают, как лак, обжигать ничего не надо. В загородном доме расписала большое окно и дверь. Но очень хочется порисовать ещё».
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