«Это полезно для психики»: Дженнифер Лопес о регулярных спортивных тренировках

Дженнифер Лопес
много не бывает. На днях актриса, певица, дизайнер и просто бизнеследи отпраздновала запуск продаж новой коллекции именной обуви
, выпущенной совместно с ритейлером Revolve. А вчера в издании «US Weekly»
вышло новое интервью с миссис Аффлек (приуроченное к выходу очередной рекламной кампании с участием артистки), в котором она рассказывает, какую роль спорт играет в сохранении психического и физического здоровья. И тут впору прислушаться, ведь в свои 53 Дженнифер выглядит так же, как и двадцать лет назад, и без сомнений производит впечатление психически здорового человека.
«Не секрет, что фитнес играет огромную роль в моей жизни. Я думаю, что физические упражнения положительно сказываются на психическом здоровье. Когда вы обретаете баланс через сосредоточенность и целеустремлённость, вы естественным образом стремитесь стать лучшей версией себя»
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Преданность спорту развилась у Дженнифер более 20 лет назад, когда насыщенная артистическая жизнь с огромными нагрузками и хроническим недосыпом привели к панической атаке.
«В моей жизни был период, когда я спала по 3-5 часов в сутки. Дни я проводила на съёмках, ночи в звукозаписывающей студии, а по выходным участвовала в банкетах или снимала клипы. Мне было около 30 лет и мне казалось, что я неуязвима. Пока в один прекрасный день, когда я сидела в трейлере, весь стресс и недосып не нахлынули на меня разом»
, - вспоминала Дженнифер в июле прошлого года в своей именной рассылке. «Я чувствовала себя совершенно нормально, и вдруг меня как будто парализовало. Мне показалось, что я схожу с ума. Сейчас я знаю, что это была классическая паническая атака, вызванная истощением, но тогда я даже термина такого не слышала. Я проконсультировалась с врачом и он сказал, что мне нужно спать 7-9 часов, не пить кофеин и разбавить огромное количество работы физическими упражнениями. Я поняла, насколько серьёзными могли быть последствия, если бы я продолжила игнорировать нужды своего тела и рассудка - и отсюда и началось моё путешествие к здоровому образу жизни»
.
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