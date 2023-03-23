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«Это полезно для психики»: Дженнифер Лопес о регулярных спортивных тренировках

23 марта
2023 год

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23 марта 2023

Дженнифер Лопес много не бывает. На днях актриса, певица, дизайнер и просто бизнеследи отпраздновала запуск продаж новой коллекции именной обуви, выпущенной совместно с ритейлером Revolve. А вчера в издании «US Weekly» вышло новое интервью с миссис Аффлек (приуроченное к выходу очередной рекламной кампании с участием артистки), в котором она рассказывает, какую роль спорт играет в сохранении психического и физического здоровья. И тут впору прислушаться, ведь в свои 53 Дженнифер выглядит так же, как и двадцать лет назад, и без сомнений производит впечатление психически здорового человека.

«Не секрет, что фитнес играет огромную роль в моей жизни. Я думаю, что физические упражнения положительно сказываются на психическом здоровье. Когда вы обретаете баланс через сосредоточенность и целеустремлённость, вы естественным образом стремитесь стать лучшей версией себя».

«Это полезно для психики»: Дженнифер Лопес о регулярных спортивных тренировках

Преданность спорту развилась у Дженнифер более 20 лет назад, когда насыщенная артистическая жизнь с огромными нагрузками и хроническим недосыпом привели к панической атаке.

«В моей жизни был период, когда я спала по 3-5 часов в сутки. Дни я проводила на съёмках, ночи в звукозаписывающей студии, а по выходным участвовала в банкетах или снимала клипы. Мне было около 30 лет и мне казалось, что я неуязвима. Пока в один прекрасный день, когда я сидела в трейлере, весь стресс и недосып не нахлынули на меня разом», - вспоминала Дженнифер в июле прошлого года в своей именной рассылке. «Я чувствовала себя совершенно нормально, и вдруг меня как будто парализовало. Мне показалось, что я схожу с ума. Сейчас я знаю, что это была классическая паническая атака, вызванная истощением, но тогда я даже термина такого не слышала. Я проконсультировалась с врачом и он сказал, что мне нужно спать 7-9 часов, не пить кофеин и разбавить огромное количество работы физическими упражнениями. Я поняла, насколько серьёзными могли быть последствия, если бы я продолжила игнорировать нужды своего тела и рассудка - и отсюда и началось моё путешествие к здоровому образу жизни».
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№ 1
Pumpkin   23.03.2023 - 18:11
выглядит она безупречно, это вообще без вопросов. Вот так всегда просто - начинаем думать о своем здоровье, когда нас что-то толкает к этомц обязательно читать далее>>
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«Это полезно для психики»: Дженнифер Лопес о регулярных спортивных тренировках фотографии
«Это полезно для психики»: Дженнифер Лопес о регулярных спортивных тренировках фотографии
«Это полезно для психики»: Дженнифер Лопес о регулярных спортивных тренировках фотографии
«Это полезно для психики»: Дженнифер Лопес о регулярных спортивных тренировках фотографии
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