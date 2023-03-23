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Аарон Соркин перенёс инсульт

23 марта
2023 год

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23 марта 2023

61-летний сценарист и режиссёр Аарон Соркин признался в интервью «The New York Times», что перенёс инсульт в ноябре прошлого года. Соркин проснулся посреди ночи и, врезаясь во все стены и углы, попытался дойти до кухни. На следующее утро он не смог донести свой апельсиновый сок до работы, не расплескав его по дороге. Тогда сценарист позвонил своему врачу, который потребовал немедленного обследования.
После перенесённого удара Аарон невнятно говорил, с трудом печатал на компьютере, не мог расписаться и даже чувствовать вкус еды - последний симптом не прошёл до сих пор. «В какой-то момент я начал переживать, что никогда не смогу больше писать. В краткосрочной перспективе меня беспокоило, что я не смогу дописать сценарий к пьесе «Камелот».

Аарон Соркин перенёс инсульт

Тем не менее, медикаменты и терапия помогли с лечением симптомов, а сам Соркин воспринял случившееся как «серьёзный звоночек», который побудил его раз и навсегда бросить курить, начать следить за своим питанием и заняться спортом.

«Я думал, я один из тех ребят, которые могут есть что хотят, курить сколько хотят, и это никаким образом на мне не отразится. Боже, как я ошибался. Если хоть кто-то после этой истории бросит курить, уже хорошо».
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№ 2
Бабур из Ташкента (Ташкент)   23.03.2023 - 18:41
Желаю скорейшего выздоровления величайшему сценаристу мирового кино,создателю культовых шедевров Голливуда!Берегите себя,господин Соркин! читать далее>>
№ 1
Pumpkin   23.03.2023 - 18:12
очень это жесткая вещь, последствия которой навсегда остаются.. ужасно( но надеюсь, что он все-таки когда-нибудь начнет еще чувствовать вкус еды! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Аарон Соркин перенёс инсульт фотографии
Аарон Соркин перенёс инсульт фотографии
Аарон Соркин перенёс инсульт фотографии
Аарон Соркин перенёс инсульт фотографии
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