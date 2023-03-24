«Я чувствовала себя изгоем из-за груди»: Сидни Суини о принятии собственного тела

25-летняя Сидни Суини
рассказала о чувстве стыда, которое она испытывала в подростком возрасте из-за того, что её грудь выросла раньше, чем у сверстниц.
«У меня выросла грудь раньше, чем у других девушек, и я чувствовала себя изгоем из-за этого»
, – призналась актриса в интервью The Sun
. Роль Кэсси в сериале «Эйфория»
тоже стала дополнительной причиной критики, так как актриса снималась там в откровенных сценах: «У вас есть персонаж, которого сексуализируют в школе, а затем аудитория делает то же самое. У меня большая грудь, и я блондинка – это всё, что у меня есть»
, – так Сидни описала самое распространённое заблуждение о себе.
После того, как издание New York Post опубликовало в социальных сетях цитату актрисы, у многих пользователей возникло предположение, что Суини лишь «нашла повод стать жертвой». Однако другие посчитали, что тема принятия собственного тела требует обсуждений, и встали на защиту актрисы.
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