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«Я чувствовала себя изгоем из-за груди»: Сидни Суини о принятии собственного тела

24 марта
2023 год

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24 марта 2023

25-летняя Сидни Суини рассказала о чувстве стыда, которое она испытывала в подростком возрасте из-за того, что её грудь выросла раньше, чем у сверстниц.

«Я чувствовала себя изгоем из-за груди»: Сидни Суини о принятии собственного тела

«У меня выросла грудь раньше, чем у других девушек, и я чувствовала себя изгоем из-за этого», – призналась актриса в интервью The Sun. Роль Кэсси в сериале «Эйфория» тоже стала дополнительной причиной критики, так как актриса снималась там в откровенных сценах: «У вас есть персонаж, которого сексуализируют в школе, а затем аудитория делает то же самое. У меня большая грудь, и я блондинка – это всё, что у меня есть», – так Сидни описала самое распространённое заблуждение о себе.

После того, как издание New York Post опубликовало в социальных сетях цитату актрисы, у многих пользователей возникло предположение, что Суини лишь «нашла повод стать жертвой». Однако другие посчитали, что тема принятия собственного тела требует обсуждений, и встали на защиту актрисы.
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«Я чувствовала себя изгоем из-за груди»: Сидни Суини о принятии собственного тела фотографии
«Я чувствовала себя изгоем из-за груди»: Сидни Суини о принятии собственного тела фотографии
«Я чувствовала себя изгоем из-за груди»: Сидни Суини о принятии собственного тела фотографии
«Я чувствовала себя изгоем из-за груди»: Сидни Суини о принятии собственного тела фотографии
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