СМИ: Колин Фаррелл расстался с девушкой из-за съёмок в фильме «Банши Инишерина»

Колин Фаррелл расстался со своей возлюбленной Келли Макнамарой, с которой состоял в отношениях пять лет. Причиной разрыва стал плотный график актёра во время съёмок в фильме «Банши Инишерина», который был номинирован на премию «Оскар» в этом году. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдера.
фото: Колин Фаррелл и Келли Макнамара
Кроме того, актёр также был занят на съёмках нового фильма о Бэтмене, в котором исполнил роль главного антагониста: «Он потратил месяцы, работая над фильмом «Банши Инишерина», а также над новым фильмом о Бэтмене. График Колина сказался на его отношениях с Келли, и они приняли решение расстаться», – рассказал инсайдер. По его словам, между экс-возлюбленными не было конфликта: «Между ними нет никаких обид, но поддерживать отношения, когда у вас столько работы, слишком трудно».
Об отношениях Колина и Келли стало известно в 2017 году. Актёр не очень любит распространяться о своей личной жизни, поэтому об их романе почти ничего не известно. У Фаррелла двое детей: 20-летний Джеймс от канадской модели Ким Борденейв и 13-летний Генри от польской актрисы Алиции Бахледы. В разные годы Колин встречался с Линдси Лохан, Кармен Электрой и Бритни Спирс.
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