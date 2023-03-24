Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я потеряла половину своих денег»: Шэрон Стоун о проблемах с финансами

24 марта
2023 год

Лайфстайл >>
24 марта 2023
Шэрон Стоун рассказала, что потеряла половину своего состояния «из-за этого банковского дела». И хотя актриса не стала напрямую связывать личные финансовые трудности с недавним крахом банка Кремниевой долины, вероятно, она всё-таки хранила там деньги. Об этом она сообщила во время выступления на благотворительном вечере Женского фонда исследования рака.

«Я потеряла половину своих денег»: Шэрон Стоун о проблемах с финансами

Актриса расплакалась и сказала, что ей потребовалось «мужество», чтобы сделать пожертвование фонду: «Я знаю, что может быть трудно разобраться в том, как отправить деньги. Я тоже плохо разбираюсь в технологиях, но я могу выписать грёбаный чек. И прямо сейчас – это мужество, потому что я знаю, что происходит. Я только что потеряла половину своих денег из-за этого банковского дела. Но это не значит, что меня здесь нет».

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций внезапно закрыл банк Кремниевой долины Silicon Valley Bank, ориентированный на работу с технологическими стартапами. Это самый крупный банковский крах со времён финансового кризиса 2008 года. Позже президент Байден заверил американцев, что «банковская система безопасна».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
деньги
персоны
Шэрон Стоун

фотографии >>
«Я потеряла половину своих денег»: Шэрон Стоун о проблемах с финансами фотографии
«Я потеряла половину своих денег»: Шэрон Стоун о проблемах с финансами фотографии
«Я потеряла половину своих денег»: Шэрон Стоун о проблемах с финансами фотографии
«Я потеряла половину своих денег»: Шэрон Стоун о проблемах с финансами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Филипп Азаров
Сергей Гарусов
Тадас Грин
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Ольга Прохорова
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Финн Джонс
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Джим Парсонс
Уильям Смит
Элисон Ханниган
Джессика Честейн
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Четыреста ударов
драма
Франция, 1959
Взломщик
триллер
США, 2023
Кукольник
молодежный фильм, фильм ужасов
Россия, 2023
Джон Уик 4
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Коты Эрмитажа
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
Моя фея-проказница
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Люксембург, Германия, 2022
Путешественница во времени
драма, мелодрама
Франция, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
СпимГоворим
Россия, 2022
Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен