«Я потеряла половину своих денег»: Шэрон Стоун о проблемах с финансами

Шэрон Стоун
рассказала, что потеряла половину своего состояния «из-за этого банковского дела». И хотя актриса не стала напрямую связывать личные финансовые трудности с недавним крахом банка Кремниевой долины, вероятно, она всё-таки хранила там деньги. Об этом она сообщила
во время выступления на благотворительном вечере Женского фонда исследования рака.
Актриса расплакалась и сказала, что ей потребовалось «мужество», чтобы сделать пожертвование фонду: «Я знаю, что может быть трудно разобраться в том, как отправить деньги. Я тоже плохо разбираюсь в технологиях, но я могу выписать грёбаный чек. И прямо сейчас – это мужество, потому что я знаю, что происходит. Я только что потеряла половину своих денег из-за этого банковского дела. Но это не значит, что меня здесь нет»
.
Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций внезапно закрыл банк Кремниевой долины Silicon Valley Bank, ориентированный на работу с технологическими стартапами. Это самый крупный банковский крах со времён финансового кризиса 2008 года. Позже президент Байден заверил американцев, что «банковская система безопасна».
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