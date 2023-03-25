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Риз Уизерспун развелась с мужем после 12 лет брака

25 марта
2023 год

Лайфстайл >>
25 марта 2023
Риз Уизерспун и Джим Тот разводятся после 12 лет брака. В социальных сетях они опубликовали совместное заявление, в котором признались, что решение далось им непросто.

Риз Уизерспун развелась с мужем после 12 лет брака
фото: Риз Уизерспун с Джимом Тотом и детьми Риз Уизерспун с Джимом Тотом и детьми

«Мы приняли решение о разводе. Мы провели столько замечательных лет вместе и теперь движемся вперёд с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, чтобы мы создали вместе. Наш сын и семья всегда будут для нас в приоритете», – заявили экс-супруги, отметив, что хорошо подумали перед тем, как принять решение.

Уизерспун и Тот объявили о помолвке в декабре 2010 года, а в марте 2011 сыграли свадьбу. У них есть 10-летний сын Теннесси Джеймс, который стал третьим ребёнком для Риз. Также она воспитывает 23-летнюю дочь Аву Элизабет и 19-летнего сына Дикона Риз.
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Риз Уизерспун развелась с мужем после 12 лет брака фотографии
Риз Уизерспун развелась с мужем после 12 лет брака фотографии
Риз Уизерспун развелась с мужем после 12 лет брака фотографии
Риз Уизерспун развелась с мужем после 12 лет брака фотографии
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