Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу о несчастном случае на горнолыжном курорте

Гвинет Пэлтроу
проходит ответчиком по делу о причинении вреда здоровью по неосторожности. Врач-офтальмолог Терри Сандерсон
утверждает, что актриса сбила его, катаясь на лыжах на курорте Дир-Вэлли в Парк-Сити в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times
.
76-летний Сандерсон впервые подал на актрису в суд в 2019 году. Он заявил, что Гвинет на большой скорости въехала ему прямо в спину, из-за чего он упал и получил множество повреждений, в том числе и черепно-мозговую травму и четыре сломанных ребра. По его словам, после столкновения актриса «ушла на лыжах, оставив его одного лежать на снегу серьёзно раненным». Пэлтроу подала встречный иск против Сандерсона, утверждая, что это он врезался в неё.
Изначально Сандерсон потребовал от актрисы 3,1 миллиона долларов в качестве компенсации за причиненный ему вред, но позже изменил сумму и запросил 300 тысяч долларов. Ожидается, что судебное разбирательство продлится около недели.
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