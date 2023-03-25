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«У меня нет предстоящих проектов. У меня нет партнёра»: Бри Ларсон о личных и профессиональных планах

25 марта
2023 год

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25 марта 2023
После триумфального появления в фильме «Комната» Бри Ларсон снялась в нескольких боевиках, комедии и даже мюзикле, прежде чем войти во вселенную Marvell в роли Капитана Марвел. В недавнем интервью Harper’s Bazaar актриса поделилась мыслями о будущем – в личной и профессиональной перспективе.

«У меня нет предстоящих проектов. У меня нет партнёра»: Бри Ларсон о личных и профессиональных планах

«У меня были такие же страхи по поводу одиночества и 30-летнего возраста, как и у всех остальных. Я думала: «Чего я хочу? Как семья и будущее сочетаются с моей странной жизнью?» В этом возрасте возникают определённые экзистенциальные вопросы».

На данный момент актриса открыта для любых предложений. Она также призналась, что хотела бы в будущем завести детей: «У меня нет предстоящих проектов. У меня нет дома. У меня нет партнёра. У меня нет плана. Я просто открыта ко всему». Ларсон также рассказала, что её до сих пор не узнают на улице, но её это не огорчает – наоборот, актрисе это необходимо для того, чтобы чувствовать себя счастливой.
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Бри Ларсон
фильмы
Комната

фотографии >>
«У меня нет предстоящих проектов. У меня нет партнёра»: Бри Ларсон о личных и профессиональных планах фотографии
«У меня нет предстоящих проектов. У меня нет партнёра»: Бри Ларсон о личных и профессиональных планах фотографии
«У меня нет предстоящих проектов. У меня нет партнёра»: Бри Ларсон о личных и профессиональных планах фотографии
«У меня нет предстоящих проектов. У меня нет партнёра»: Бри Ларсон о личных и профессиональных планах фотографии
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