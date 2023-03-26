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АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова

26 марта
2023 год

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26 марта 2023
24 марта в Центре международной торговли состоялась 10-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), ведущими которой стали Евгений Стычкин и Марина Зудина. Продюсеры вручили награды в 17 номинациях лучшим, по их мнению, премьерам, которые состоялись в кинопрокате, телевизионном эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах. Среди гостей вечера были Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Ольга Сутулова, Екатерина Климова, Дарья Мороз, Елена Подкаминская, Светлана Камынина, Владимир Яглыч и многие другие.

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Дарья Мороз

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Екатерина Климова

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Ольга Сутулова

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Софья и Константин Эрнст

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Елена Подкаминская

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Максим Лагашкин

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Светлана Камынина

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Александра Ребенок

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Анастасия Стежко

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Анна Снаткина

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Анастасия Уколова

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Ольга Кузьмина

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Сабина Ахмедова

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Анна Котова-Дерябина

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Михаил Галустян

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Анна Банщикова

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Светлана Степанковская

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Мария Шумакова

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Елизавета Ищенко

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Кузьма Сапрыкин

АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова
фото: Марина Зудина и Евгений Стычкин
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фотографии >>
АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова фотографии
АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова фотографии
АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова фотографии
АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова фотографии
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