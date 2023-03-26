АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова

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«Нет предстоящих проектов, нет партнёра»: Бри Ларсон о личных и профессиональных планах

25 марта

Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу о несчастном случае на горнолыжном курорте

Актриса случайно врезалась в мужчину и нанесла ему серьёзные травмы