АПКиТ: Екатерина Климова, Евгений Стычкин и Елена Лядова

24 марта в Центре международной торговли состоялась 10-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), ведущими которой стали Евгений Стычкин
и Марина Зудина
. Продюсеры вручили награды в 17 номинациях лучшим, по их мнению, премьерам, которые состоялись в кинопрокате, телевизионном эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах. Среди гостей вечера были Елена Лядова
, Владимир Вдовиченков
, Ольга Сутулова
, Екатерина Климова
, Дарья Мороз
, Елена Подкаминская
, Светлана Камынина
, Владимир Яглыч
и многие другие.
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
фото: Дарья Мороз
фото: Екатерина Климова
фото: Ольга Сутулова
фото: Софья и Константин Эрнст
фото: Елена Подкаминская
фото: Максим Лагашкин
фото: Светлана Камынина
фото: Александра Ребенок
фото: Анастасия Стежко
фото: Анна Снаткина
фото: Анастасия Уколова
фото: Ольга Кузьмина
фото: Сабина Ахмедова
фото: Анна Котова-Дерябина
фото: Михаил Галустян
фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч
фото: Анна Банщикова
фото: Светлана Степанковская
фото: Мария Шумакова
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан
фото: Елизавета Ищенко
фото: Кузьма Сапрыкин фото: Марина Зудина и Евгений Стычкин
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