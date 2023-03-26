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Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас

26 марта
2023 год

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26 марта 2023

24 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера детективного триллера «Айта» режиссёра Степана Бурнашева. Сюжет «Айты» развивается стремительно: после школьной вечеринки погибает девочка Айта, в её кармане находят записку с именем Афоня. Так зовут сотрудника районной полиции, который подвозил её до дома, и теперь он главный подозреваемый. Жители города требуют расправы. Впереди осада полицейского участка, противостояние разума и эмоций и попытка найти правду. Первыми картину посмотрели Юлия Хлынина, Ирина Безрукова, Надя Ручка, Яна Крайнова, Оксана Карас, Юрий Быков и многие другие.

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Юлия Хлынина

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Ирина Безрукова

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Ксения Суркова

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Надя Ручка

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Яна Крайнова

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Сергей Мачильский и Оксана Карас

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Влад Лисовец

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Александр Мартынов

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Андрей Фомин

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Жан Просянов

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Юрий Быков

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Егор Москвитин и Степан Бурнашев

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас
фото: Прохор Дубравин

Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас

В широкий прокат «Айта» выходит 30 марта.
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Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас фотографии
Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас фотографии
Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас фотографии
Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас фотографии
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