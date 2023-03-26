Гнев народа: Юлия Хлынина, Яна Крайнова и Оксана Карас

«Я потеряла половину своих денег»: Шэрон Стоун о проблемах с финансами
Вероятно, актриса хранила деньги в банке Кремниевой долины
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24 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера детективного триллера «Айта» режиссёра Степана Бурнашева. Сюжет «Айты» развивается стремительно: после школьной вечеринки погибает девочка Айта, в её кармане находят записку с именем Афоня. Так зовут сотрудника районной полиции, который подвозил её до дома, и теперь он главный подозреваемый. Жители города требуют расправы. Впереди осада полицейского участка, противостояние разума и эмоций и попытка найти правду. Первыми картину посмотрели Юлия Хлынина, Ирина Безрукова, Надя Ручка, Яна Крайнова, Оксана Карас, Юрий Быков и многие другие.
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